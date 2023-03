Giancarlo Giannini: Ο Ιταλός ηθοποιός απέκτησε το δικό του «αστέρι» στη Λεωφόρο της Δόξας

Ο Τζανίνι έκανε το ντεμπούτο του στον κινηματογράφο και την τηλεόραση το 1965, πρωταγωνιστώντας στο ψυχολογικό θρίλερ «Libido»

Τα αποκαλυπτήρια αστεριού στη Λεωφόρο της Δόξας στο Χόλιγουντ προς τιμήν του ηθοποιού Τζιανκάρλο Τζανίνι πραγματοποιήθηκαν χθες στο Λος Άντζελες. Ο Ιταλός ηθοποιός με πολυετή καριέρα στον κινηματογράφο, που περιλαμβάνει και υποψηφιότητα για Όσκαρ Α' Ανδρικού Ρόλου αφιέρωσε το αστέρι στην αείμνηστη Ιταλίδα σκηνοθέτρια Λίνα Βερτμίλερ με την οποία είχε πολυετή συνεργασία.

«Αυτή είναι μια υπέροχη στιγμή και είμαι πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ» είπε ο Τζανίνι κατά την τελετή αποκαλυπτηρίων. «Θέλω να ευχαριστήσω όσους σκέφτηκαν να μου απονείμουν αυτό το αστέρι» είπε και πρόσθεσε: «Αφιερώνω το αστέρι σε μία υπέροχη σκηνοθέτρια, τη λένε Λίνα Βερτμίλερ, με δημιούργησε και είμαι σίγουρος ότι με περιμένει εκεί πάνω, ίσως για να κάνει άλλες ταινίες».

Οι κινηματογραφικοί παραγωγοί Μάιλ Γκρεγκ Γουίλσον και Μπάρμπαρα Μπρόκολι και η Τιτσιάνα Ρόκα καλλιτεχνική διευθύντρια του Φεστιβάλ του Λος Άντζελες για τον Ιταλικό Κινηματογράφο ήταν μεταξύ των καλεσμένων στην τελετή.

Ο Γουίλσον υπήρξε παραγωγός 15 ταινιών Τζέιμς Μποντ και η Μπρόκολι, ετεροθαλής αδερφή του, ήταν παραγωγός ή συνεργάτης παραγωγός στα φιλμ της κινηματογραφικής σειράς «Casino Royale» και «Quantum of Solace», στα οποία ο Τζανίνι υποδύθηκε τον Γάλλο πράκτορα Ρενέ Ματίς.

Γεννημένος το 1942 στη Λα Σπέτσα της Ιταλίας, ο Τζανίνι σπούδασε στην Ακαδημία Δραματικής Τέχνης Ντ'Αμίκο της Ρώμης. Στα πρώτα θεατρικά έργα, στα οποία συμμετείχε ήταν σύγχρονα ιταλικά έργα και οι παραγωγές του Φράνκο Τζεφιρέλι «Ρωμαίος και Ιουλιέτα» και «Όνειρο καλοκαιρινής νύχτας».

Ο Τζανίνι έκανε το ντεμπούτο του στον κινηματογράφο και την τηλεόραση το 1965, πρωταγωνιστώντας στο ψυχολογικό θρίλερ «Libido» και στη μίνι σειρά «David Copperfield», μεταφορά του μυθιστορήματος του Κάρολου Ντίκνες που προβλήθηκε στο ιταλικό δίκτυο Rai.

Η Βερτμίλερ σκηνοθέτησε τον Ιταλό ηθοποιό στην υποψήφια για Όσκαρ ερμηνεία του στην ταινία «Seven Beauties» και επίσης στα φιλμ «The Seduction of Mimi», «Love & Anarchy», «Swept Away», «A Night Full of Rain», «Blood Feud» και «Francesca and Nunziata».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

