Αμοργός: Εξαφάνιση τουρίστα - Είχε πάει για πεζοπορία σε δύσβατο σημείο του νησιού

Συναγερμός σήμανε στις Αρχές, έπειτα από την εξαφάνιση ενός τουρίστα με υπηκοότητα από ΗΠΑ και Γαλλία, στην Αμοργό. Ο 59χρονος, ο οποίος είναι συνταξιούχος αστυνομικός, πήγε για πεζοπορία το πρωί, και από τότε δεν έδωσε σημεία ζωής.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ο άνδρας ξεκίνησε στις 7.05 το πρωί της Τρίτης πεζοπορία από την Αιγιάλη ακολουθώντας ένα χαρακτηρισμένο μονοπάτι με τελικό προορισμό τα Κατάπολα, με ενδεικτικό χρόνο διαδρομής, σύμφωνα με πινακίδα, τις 4 ώρες και 5 λεπτά.

Οι ώρες περνούσαν δίχως ο άνδρας να δώσει σημάδια ζωής με αποτέλεσμα ο φίλος που τον φιλοξενούσε στις Κυκλάδες να ανησυχήσει και να σπεύσει στο πλησιέστερο αστυνομικό τμήμα για να δηλώσει την εξαφάνισή του.

Αστυνομικοί του Α.Σ. Αμοργού σε συνεργασία με κλιμάκιο της Πυροσβεστικής και Εθελοντών Διασωστών ξεκίνησαν άμεσα έρευνες, δίχως μέχρι τώρα να υπάρξει κάποιο αποτέλεσμα.

Από το Α.Τ. Νάξου εστάλη αίτημα προς Εταιρίες κινητής τηλεφωνίας για τον εντοπισμό των δυο κινητών τηλεφώνων που είχε στην κατοχή του ο 59χρονος, με τις αρχές να ευελπιστούν ότι εφόσον οι συσκευές δεν έχουν απενεργοποιηθεί ή έχουν υποστεί φθορά, θα δείξουν την τοποθεσία του άνδρα.

Πηγή: skai.gr

