Γεμάτο ανατροπές το Masked Singer! To Cyber Girl έκρυβε τη Μαρία Κορινθίου!

Μια αγαπημένη ηθοποιός κρυβόταν κάτω από τη Μάσκα του Cyber Girl στο The Masked Singer! Η Μαρία Κορινθίου ήταν εκείνη που έβγαλε τη Μάσκα επιβεβαιώνοντας τις πρόσφατες προβλέψεις των Detectives. Η Αθηνά Οικονομάκου είχε πρώτη αναφερθεί στην ηθοποιό, ο Θοδωρής Μαραντίνης όμως ήταν εκείνος που είχε ενισχύσει τη συγκεκριμένη πρόβλεψη αξιοποιώντας πολλά από τα στοιχεία που προσέφερε ως Μάσκα. Η Μαρία Κορινθίου μίλησε για τις δυσκολίες του εγχειρήματος λέγοντας πως το κεφάλι του Cyber Girl ήταν τόσο βαρύ που μία φορά κουτούλησε τον Σάκη Ρουβά! Για εκείνη ήταν μία υπέροχη εμπειρία με εκπληκτική ενέργεια που απόλαυσε ιδιαίτερα.

Το unmasking στον προημιτελικό του The Masked Singer ήταν διπλό, αφού με το που υποδέχτηκε στη σκηνή ο Σάκης Ρουβάς, τον Αχυρούλη ως τη νέα Μάσκα, είδε ξαφνικά μπροστά του την Κατερίνα Στικούδη! Ο Νίκος Μουτσινάς, η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου, η Αθηνά Οικονομάκου και ο Θοδωρής Μαραντίνης κάλεσαν στην παρέα τους την τραγουδίστρια η οποία χρησιμοποιώντας το Red Buzzer είχε το δικαίωμα να αποκαλύψει δύο Μάσκες αν έπεφτε μέσα η πρόβλεψή της. Αυτό το πλεονέκτημα έκανε τις Μάσκες να… τρέμουν!

Πρώτο στη σκηνή ανέβηκε το Παγωτό με το «Τα κορίτσια ξενυχτάνε». Έκανε τη βαρυσήμαντη δήλωση πως είναι single και πως θέλει να γνωρίσει ένα άλλο παγωτό για να κάνουν παγωτίνια! Ακολούθησε το Μωρό, το οποίο εμφανίστηκε με μούσι ως άλλη Κοντσίτα και τραγούδησε την επιτυχία της Eurovision «Rise like a Phoenix». Η Κατερίνα Στικούδη μπήκε στον πειρασμό να πατήσει το Red Buzzer λέγοντας το όνομα του Ίαν Στρατή όμως η πρόβλεψή της, δεν ήταν εύστοχη. Ακολούθησε το γεμάτο τσαχπινιά και χάρη, Cyber Girl που τραγούδησε το «Στοιχηματίζω». Ο Μινώταυρος με τον χαρακτηριστικό του χορό ρώτησε αν… «Πειράζει που είναι και μεγάλη φίρμα», γνωρίζοντας την αποθέωση. Οι εμφανίσεις ολοκληρώθηκαν με τον Αμφορέα που επέλεξε να τραγουδήσει Michael Jackson και «The way you make me feel» μπερδεύοντας τους Detectives αλλά όπως φάνηκε και την καλεσμένη Κατερίνα Στικούδη η οποία πάτησε το buzzer λέγοντας το όνομα του Ορέστη Τζιόβα. Η πρόβλεψή της δεν επιβεβαιώθηκε και ο Αμφορέας κράτησε τη Μάσκα του!

Το Παγωτό, το Μωρό, ο Μινώταυρος και ο Αμφορέας πήραν το εισιτήριο για τον ημιτελικό του The Masked Singer, το Σάββατο 25/6!

Ραντεβού ένα επεισόδιο γεμάτο εκπλήξεις και… δοκιμασίες για τους Detectives!

