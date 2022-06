Η Τζένιφερ Λόπεζ σε ντούετο επί σκηνής με την κόρη της - Την παρουσίασε με την αντωνυμία «αυτοί» - Δείτε βίντεο

Η αντωνυμία αυτή χρησιμοποιείται πολύ συχνά στις ΗΠΑ για να προσδιορίζει τους non binary ανθρώπους που επιλέγουν να μην ταυτοποιούνται ούτε ως άνδρες ούτε ως γυναίκες

Εντυπωσιακή εμφάνιση πραγματοποίησε η Τζένιφερ Λόπεζ στο Blue Diamond Gala του Dodgers Foundation στο Λος Άντζελες την Πέμπτη.

Η 52χρονη σταρ μάλιστα ανέβασε στη σκηνή τη 14χρονη κόρη της Emme με την οποία τραγούδησε μαζί.

Ωστόσο προκάλεσε αίσθηση ο τρόπος με τον οποίο παρουσίασε στο κοινό το ένα από τα δύο παιδιά που έχει αποκτήσει με τον τραγουδιστή Μαρκ Άντονι.

Η Λόπεζ λοιπόν την σύστησε χρησιμοποιώντας τις αντωνυμίες αυτοί/αυτούς (they/them).

Η αντωνυμία αυτή χρησιμοποιείται πολύ συχνά στις ΗΠΑ για να προσδιορίζει τους non binary ανθρώπους που επιλέγουν να μην ταυτοποιούνται ούτε ως άνδρες ούτε ως γυναίκες.

«Η τελευταία φορά που τραγουδήσαμε μαζί ήταν σε ένα μεγάλο στάδιο σαν κι αυτό εδώ και τους ζήτησαν να τραγουδούν μαζί μου συνέχεια, και δεν το έκαναν. Οπότε, αυτή είναι μια ιδιαίτερη περίσταση. Είναι εξαιρετικά πολυάσχολοι. Κλεισμένοι. Και ακριβοί» είπε αστειυόμενη μιλώντας στους θεατές.

Η μικρή τραγούδησε μαζί με τη μαμά της το Born in the U.S.A του Μπρους Σπρίνγκστιν και ένα σόλο μέρος της επιτυχίας της Λόπεζ Let's Get Loud.

