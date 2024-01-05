Το Σάββατο 6 Ιανουαρίου, ο Δημήτρης Σκαρμούτσος επιστρέφει με τις «Γειτονιές στο Πιάτο» σε νέα μέρα και ώρα! Η αρχή θα γίνει από την γειτονιά της Δροσιάς, μια απομακρυσμένη γειτονιά της πόλης με πολλά και καλά κρυμμένα μυστικά!

Δείτε το trailer:

Σε μια χωμένη γωνιά της Δροσιάς συναντάμε τον «Ελευθεριάδη» με το θρυλικό πεϊνιρλί του. Ένα μαγαζί με ιστορία, μιας και βρίσκεται εδώ από το 1928, συνταγές φτιαγμένες όπως «παλιά», με σκληρό ζυμάρι, αρκετό πικάντικο κασέρι, άπειρο βούτυρο, κιμά, αυγό και ό,τι άλλο τραβάει η όρεξη σου.

Η βόλτα μας στα βόρεια συνεχίζεται με γλυκό! Το «Mucca» είναι ένα μικρό μαγαζάκι γεμάτο απολαυστικές γεύσεις ιταλικού παγωτού το οποίο παρασκευάζεται καθημερινά από φρέσκο γάλα και υλικά εξαιρετικής ποιότητας.

Αφράτο ψωμάκι, μπιφτέκι από βιολογικό κιμά ζυμωμένο στο χέρι και μια σειρά από μοναδικούς γευστικούς συνδυασμούς, είναι τα στοιχεία εκείνα που συνθέτουν το μενού που απολαμβάνουμε στον επόμενο σταθμό της βόλτας μας, στο «Gigi Burger».

Όσοι ζουν ή επισκέπτονται τακτικά τα βόρεια προάστεια, ξέρουν ότι στην περιοχή συνώνυμο του καλού γαλακτομπούρεκου είναι ο «Λακαφώσης»! Κανένα απόγευμα Σάββατου δεν θα μπορούσε να τελειώσει καλύτερα από μια βόλτα εδώ!

Όπως πάντα η επιστροφή του Δημήτρη Σκαρμούτσου στο στούντιο φέρνει δύο συνταγές που ξεχωρίζουν, αρνίσια τηγανιά με γιαούρτι και tortillas με τονοσαλάτα.

Ραντεβού την επόμενη εβδομάδα σε μια ακόμα γειτονιά!

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.