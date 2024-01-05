Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Γειτονιές στο πιάτο: Επιστρέφουν σε νέα μέρα και ώρα και μας ξεναγούν στην Δροσιά - Δείτε το trailer

Σάββατο 6/1 στις 16.50 στον ΣΚΑΪ

Σκαρμούτσος

Το Σάββατο 6 Ιανουαρίου, ο Δημήτρης Σκαρμούτσος επιστρέφει με τις «Γειτονιές στο Πιάτο» σε νέα μέρα και ώρα! Η αρχή θα γίνει από την γειτονιά της Δροσιάς, μια απομακρυσμένη γειτονιά της πόλης με πολλά και καλά κρυμμένα μυστικά!

Δείτε το trailer:

Σε μια χωμένη γωνιά της Δροσιάς συναντάμε τον «Ελευθεριάδη» με το θρυλικό πεϊνιρλί του. Ένα μαγαζί με ιστορία, μιας και βρίσκεται εδώ από το 1928, συνταγές φτιαγμένες όπως «παλιά», με σκληρό ζυμάρι, αρκετό πικάντικο κασέρι, άπειρο βούτυρο, κιμά, αυγό και ό,τι άλλο τραβάει η όρεξη σου.

Η βόλτα μας στα βόρεια συνεχίζεται με γλυκό! Το «Mucca» είναι ένα μικρό μαγαζάκι γεμάτο απολαυστικές γεύσεις ιταλικού παγωτού το οποίο παρασκευάζεται καθημερινά από φρέσκο γάλα και υλικά εξαιρετικής ποιότητας.

skarmoutsos

Αφράτο ψωμάκι, μπιφτέκι από βιολογικό κιμά ζυμωμένο στο χέρι και μια σειρά από μοναδικούς γευστικούς συνδυασμούς, είναι τα στοιχεία εκείνα που συνθέτουν το μενού που απολαμβάνουμε στον επόμενο σταθμό της βόλτας μας, στο «Gigi Burger».

σκαρμουτσος

Όσοι ζουν ή επισκέπτονται τακτικά τα βόρεια προάστεια, ξέρουν ότι στην περιοχή συνώνυμο του καλού γαλακτομπούρεκου είναι ο «Λακαφώσης»! Κανένα απόγευμα Σάββατου δεν θα μπορούσε να τελειώσει καλύτερα από μια βόλτα εδώ!

σκαρμουτσος

Όπως πάντα η επιστροφή του Δημήτρη Σκαρμούτσου στο στούντιο φέρνει δύο συνταγές που ξεχωρίζουν, αρνίσια τηγανιά με γιαούρτι και tortillas με τονοσαλάτα.

σκαρμουτσος

Ραντεβού την επόμενη εβδομάδα σε μια ακόμα γειτονιά!

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Γειτονιές στο Πιάτο Δημήτρης Σκαρμούτσος ΣΚΑΪ ΣΚΑΪ τηλεόραση ΣΚΑΪ TV SkaitvGR
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
73 0 Bookmark