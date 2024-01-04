Μάρκος Σεφερλής at the theatre - Mrs Doubtfire: Δείτε το trailer

Ο Μάρκος Σεφερλής κάθε Παρασκευή βράδυ στον ΣΚΑΪ μεταμορφώνεται σε ένα, δύο… χίλια πρόσωπα και μας χαρίζει απίστευτες στιγμές γέλιου μέσα από τις θεατρικές του παραστάσεις. Αυτή την Παρασκευή στις 21.00, γίνεται μία νταντά γεμάτη αγάπη και τρυφερότητα, γίνεται η «Mrs Doubtfire».

Δείτε το trailer:

Ένας ταλαντούχος ηθοποιός, ο οποίος δανείζει τη φωνή του σε χαρακτήρες κινουμένων σχεδίων, μένει συνεχώς χωρίς δουλειά. Αυτό, αλλά και η όλη ανώριμη συμπεριφορά του εξοργίζει τη γυναίκα του, η οποία του ζητάει διαζύγιο, αναλαμβάνοντας κατά συνέπεια και την κηδεμονία των τριών ανήλικων παιδιών τους.

Η επιθυμία του όμως να βλέπει τα παιδιά του καθημερινά και όχι μια φορά τη βδομάδα, υπό την επίβλεψη μάλιστα κοινωνικής λειτουργού, τον αναγκάζει να μεταμορφωθεί σε… «Mrs Doubtfire», μια ιδανική νταντά για τα πολυαγαπημένα του παιδιά.

