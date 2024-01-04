Dr. House - Ξένη σειρά: Από το Σάββατο 6/1, στον ΣΚΑΪ - Δείτε το trailer

Ο Δρ. Χάουζ είναι ένας χαρισματικός και αμφιλεγόμενος γιατρός - ντετέκτιβ. Απρόσιτος, ιδιοφυής, πάντα ρεαλιστής και συνήθως κυνικός, εξετάζει το ιατρικό ιστορικό του ασθενή αλλά πηγαίνει και ένα βήμα παραπέρα. Όταν όλοι οδηγούνται στην ίδια κατεύθυνση, εκείνος αλλάζει πορεία και στο τέλος βγαίνει πάντα σωστός.

Από το Σάββατο 6 Ιανουαρίου και κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 14.50, ο Dr. House έρχεται στον ΣΚΑΪ και αναλαμβάνει να εξιχνιάσει τις πιο ιδιόμορφες ιατρικές υποθέσεις στην επιτυχημένη τηλεοπτική σειρά, που αγαπήθηκε ιδιαίτερα και απέσπασε πολλά βραβεία, μεταξύ αυτών ΕΜΜΥ και Χρυσές Σφαίρες.

Πρωταγωνιστούν:

Χιου Λόρι (Δρ. Γκρέγκορι Χάουζ), Λίσα Έντελσταϊν (Δρ. Λίσα Κάντι), Όμας Επς (Δρ. Έρικ Φόρμαν), Ρόμπερτ Λέοναρντ (Δρ. Τζέιμς Γουίλσον), Τζένιφερ Μόρισον (Δρ. Άλισον Κάμερον)

Τι θα δούμε στα πρώτα επεισόδια:

Σάββατο 6 Ιανουαρίου – Επεισόδιο 1, Pilot (Everybody Lies)

Μια νεαρή νηπιαγωγός μεταφέρεται στο νοσοκομείο μετά από επιληπτική κρίση που είχε μπροστά στους μικρούς της μαθητές. Ο γιατρός Χάουζ και η ομάδα του εξετάζουν την κοπέλα και φοβούνται πως ίσως έχει μόνο μια εβδομάδα ζωής.

Κυριακή 7 Ιανουαρίου – Επεισόδιο 2, Paternity

Ένας φοιτητής καταρρέει μετά από μια νύχτα τρελού γλεντιού. Οι συμφοιτητές του τον μεταφέρουν στο νοσοκομείο και ο γιατρός Χάουζ με την ομάδα του παρατηρούν κάποια παράξενα συμπτώματα που δυσκολεύουν τη διάγνωση της κατάστασής του.

