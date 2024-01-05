Παραστάσεις και συναυλίες που κάνουν πρεμιέρα και εκθέσεις που ξεκινούν την Παρασκευή 5 Ιανουαρίου 2024 και αξίζει να βάλετε στην ατζέντα σας.

O Καρυοθραύστης σε χορογραφία του Κωνσταντίνου Ρήγου στη Λυρική Σκηνή

Ο Καρυοθραύστης, στην εντυπωσιακή χορογραφία του Διευθυντή του Μπαλέτου της ΕΛΣ Κωνσταντίνου Ρήγου, επιστρέφει από τις 23 Δεκεμβρίου 2023 μέχρι τις 14 Ιανουαρίου 2024, και για εννέα παραστάσεις.

Ο Καρυοθραύστης, το αριστούργημα του Πιοτρ Ίλιτς Τσαϊκόφσκι, δικαίως θεωρείται ένα από τα δημοφιλέστερα μπαλέτα του ρεπερτορίου, αφού η συναισθηματική δύναμη και η θεατρικότητα της μουσικής του συνθέτη μαγεύουν διαχρονικά τους μικρούς και μεγάλους θεατές. Στον Καρυοθραύστη ο Κωνσταντίνος Ρήγος βλέπει το έργο μέσα από τα παιδιά που νιώθουν ότι βρίσκονται στο περιθώριο και είναι αναγκασμένα να δημιουργήσουν τα δικά τους όνειρα σε έναν κόσμο που «διέλυσαν οι μεγάλοι».

Παραστάσεις: 23, 24, 28, 30 Δεκεμβρίου 2023 & 3, 4, 5, 6, 14 Ιανουαρίου 2024. Ώρα έναρξης: 19.30 (Κυριακή: 18.30).

Εισιτήρια: €15, €20, €30, €35, €42, €50, €55, €70 | Φοιτητικό, παιδικό: €12 | Περιορισμένης ορατότητας: €10. Προπώληση: ticketservices.gr.

Εθνική Λυρική Σκηνή, Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, Λ. Συγγρού 364, Καλλιθέα. | Προπώληση: ticketservices.gr, Ταμεία ΕΛΣ (2130885700, καθημερινά 09.00-21.00).

Ο Αλκίνοος Ιωαννίδης ξανά στο VOX

Μετά την περσινή επιτυχία της παράστασης ο Αλκίνοος Ιωαννίδης και η ιστορική μπάντα του επανέρχονται δυναμικά στο VOX, από την Παρασκευή 5 Ιανουαρίου και κάθε Παρασκευή θα παρουσιάσουν ξανά ένα πρόγραμμα γεμάτο δημιουργικότητα, συγκίνηση και ενέργεια. Ξεκινώντας από το VOX και αυτό τον χειμώνα, έρχονται με ένα πρόγραμμα με αγαπημένα τραγούδια, απρόσμενες διασκευές, αυτοσχεδιασμό και επικοινωνία με το κοινό όπως εκείνοι ξέρουν.

Από Παρασκευή 5 Ιανουαρίου μέχρι Παρασκευή 26 Ιανουαρίου 2024 | 21:00

Εισιτήρια: από 15€. Προπώληση: more.com.

VΟΧ, Ιερά οδός 16, Αθήνα. Τηλ: 21 0347 5900.

