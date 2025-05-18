Υπερήφανη και χαρούμενη δήλωσε για την εκπληκτική ερμηνεία της η Κλαυδία στις πρώτες δηλώσεις μετά την κατάκτηση της 6ης θέσης στην Eurovision.

Τυλιγμένη με την ελληνική σημαία, η 22χρονη Κλαυδία, περιέγραψε την εμπειρία της, εμφανώς συγκινημένη, αλλά με πολύ καλή διάθεση.

Είπε ένα μεγάλο «ευχαριστώ» σε όσους τη στήριξαν, σημειώνοντας μεταξύ άλλων ότι «το άγχος μου έφυγε στον ημιτελικό. Μετά ήμουν ήρεμη».

«Σας αγαπώ, το κάναμε μαζί όλο αυτό. Ονειρευόμουν την πέμπτη θέση, έλεγα ότι αυτή η θέση θα είναι νίκη. Το ίδιο είναι και η έκτη. Νιώθω η πιο τυχερή, η πιο ευλογημένη, ευτυχισμένη και προστατευμένη αυτή τη στιγμή του πλανήτη. Είναι απίστευτο, νιώθω νικήτρια. Η βαθμολογία του κόσμου ήταν το κερασάκι. Κάτι μου έλεγε μέσα μου ότι “θα το κάνουμε”. Αν το πιάσουμε από την αρχή, το αμιγώς ελληνικό τραγούδι, πώς θα το καταλάβουν γιατί είναι διαφορετικό από όσα έχουμε στείλει, είναι νίκη η έκτη θέση. Η “Αστερομάτα” το έκανε. Είναι απίστευτο. Είμαι αιώνια ευγνώμων και είναι μια στιγμή που δεν θα ξεχάσω ποτέ και αυτό οφείλεται σε όλους εσάς που με στηρίξατε», είπε η Κλαυδία.

Μιλώντας για τη στήριξη που είχε από τους συναδέλφους της, εξέφρασε τη συγκίνηση της για το τηλεφώνημα που μεταξύ άλλων πήρε από τη Νανά Μούσχουρη.

Δείτε τις δηλώσεις της:

Πηγή: skai.gr

