Την υποστήριξή τους στην Κλαυδία, η οποία χάρισε στην Ελλάδα την 6η θέση στον 69ο διαγωνισμό της Eurovision με το τραγούδι «Αστερομάτα», εξέφρασαν δημόσια δύο από τους πλέον εμβληματικούς Έλληνες καλλιτέχνες που έχουν συμμετάσχει στο παρελθόν στον μουσικό θεσμό: η Έλενα Παπαρίζου και ο Σάκης Ρουβάς.

Η Έλενα Παπαρίζου, η οποία παραμένει μέχρι σήμερα η μοναδική που έχει φέρει την πρώτη θέση στη χώρα με το «My Number One» το 2005, είχε σταθεί από την πρώτη στιγμή στο πλευρό της Κλαυδίας. Η σχέση τους ξεκίνησε το 2018, όταν η νεαρή ερμηνεύτρια συμμετείχε στο «The Voice», επιλέγοντας την Παπαρίζου ως coach της. Καθ’ όλη τη διάρκεια της φετινής πορείας προς τον διαγωνισμό, η γνωστή τραγουδίστρια δεν έκρυψε την υποστήριξή της προς την Κλαυδία, προτρέποντας τον κόσμο να τη στηρίξει στην ψηφοφορία. Μετά το τέλος του τελικού, ανήρτησε στο Instagram φωτογραφία της Κλαυδίας από τη σκηνή, τυλιγμένη με την ελληνική σημαία, γράφοντας λιτά και με συγκίνηση: «Περήφανη (Proud)», συνοδευόμενη από ένα emoji καρδιάς.

Ανάλογο ήταν και το μήνυμα του Σάκη Ρουβά, ο οποίος είχε εκπροσωπήσει την Ελλάδα στη Eurovision το 2004 και το 2009, φτάνοντας στην 3η και την 7η θέση αντίστοιχα. Μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, ο τραγουδιστής συνεχάρη την Κλαυδία και την ομάδα της ελληνικής αποστολής, δημοσιεύοντας φωτογραφία της από τη βραδιά του τελικού και χαρακτηρίζοντας «μαγική» την εμφάνισή της. «Μαγική η εμφάνιση της Ελλάδας. Μπράβο Κλαυδία. Μπράβο σε όλη την ομάδα», έγραψε χαρακτηριστικά.

Η Κλαυδία, με την αυθεντική της ερμηνεία και την έντονη συναισθηματική φόρτιση του τραγουδιού της, φαίνεται πως κατάφερε όχι μόνο να συγκινήσει το κοινό και τις επιτροπές, αλλά και να κερδίσει την αμέριστη στήριξη των καλλιτεχνών που γνωρίζουν από πρώτο χέρι τη σημασία και τις απαιτήσεις του θεσμού.

Πηγή: skai.gr

