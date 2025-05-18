Ο Γιοχάνες Πιτς, γνωστός με το καλλιτεχνικό του όνομα JJ, από την Αυστρία αναδείχθηκε νικητής του 69ου Διαγωνισμού Τραγουδιού της Eurovision, με το τραγούδι «Wasted Love». O JJ συγκέντρωσε συνολικά 436 βαθμούς.

Στη δεύτερη θέση βρέθηκε το Ισραήλ με τη Yuval Raphael και το τραγούδι «New Day Will Rise» που απέσπασε συνολικά 357 βαθμούς. Ακολούθησαν Εσθονία με 356, Σουηδία με 321 και Ιταλία με 256.

Η Ελλάδα κατέκτησε την 6η θέση με τη συνολική βαθμολογία να διαμορφώνεται στους 231 βαθμούς.

Υπενθυμίζεται πως τελευταία φορά που η Ελλάδα είχε βρεθεί στην έκτη θέση ήταν στον τελικό του 58ου Διαγωνισμού Τραγουδιού της Eurovision με το «Alcohol is Free», που ερμήνευσαν οι Koza Mostra και ο Αγάθωνας Ιακωβίδης.

Από τις εθνικές Επιτροπές, οι πρώτοι βαθμοί για την Κλαυδία και την Ελλάδα και μάλιστα με ένα 10άρι ήρθαν από τη Μάλτα και ακολούθησε ένα 8άρι από τη Γαλλία. Η Ελλάδα πήρε επίσης έναν βαθμό από την Πορτογαλία, 4 από την Κροατία, 3 από την Ιρλανδία, 4 από την Πολωνία, 12 από το Μαυροβούνιο, 6 από τη Σερβία, 1 από τη Μεγάλη Βρετανία, 3 από τη Φινλανδία, 12 από την Αυστραλία, 6 από τη Γερμανία, 6 από την Αλβανία, 5 από τη Γεωργία και 12 από την Κύπρο. Από τη βαθμολογία των εθνικών Επιτροπών η Ελλάδα συγκέντρωσε 105 βαθμούς και βρέθηκε αρχικά στην 8η θέση. Το televoting όμως αναμόρφωσε το αποτέλεσμα φέρνοντας την Κλαυδία δυο θέσεις υψηλότερα.

Η Ελλάδα έδωσε το 12άρι της στη Γαλλία, το οποίο ανακοίνωσε από την Αθήνα η Τζένη Θεωνά.

Η ερμηνεία της Κλαυδίας ήταν καθηλωτική, κερδίζοντας το θερμό χειροκρότημα του κοινού, αλλά και γενικότερα τις εντυπώσεις με τα σχόλια στο twitter να είναι αποθεωτικά.

Συγχαρητήρια #Klavdia_Asteromata

Πιο συγκινημένη και πιο περήφανη δεν ένιωσα ποτέ με ένα τραγούδι!

Είσαι πρώτη στις καρδιές μας! #eurovisiongr#Eurovision2025 pic.twitter.com/HComMD7Lz2 — Maria 🕊️💍 (@mtsirigotiyahoo) May 17, 2025

Οι 26 χώρες του τελικού – Η σειρά εμφάνισης

Στον τελικό συμμετείχαν συνολικά 26 χώρες: οι 20 που προκρίθηκαν από τους δύο ημιτελικούς, οι πέντε αυτόματα προκριθείσες χώρες του λεγόμενου «Big Five» (Γαλλία, Γερμανία, Ισπανία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ιταλία), καθώς και η διοργανώτρια Ελβετία.

Νορβηγία - Kyle Alessandro - Lighter Λουξεμβούργο – Laura Thorn – La poupée monte le son Εσθονία - Tommy Cash - Espresso Macchiato Ισραήλ – Yuval Rafael – New Day Will Rise Λιθουανία – Katarsis – Tavo akys Ισπανία - Melody - Esa diva Ουκρανία - Ziferblat - Bird of Pray Ην. Βασίλειο - Remember Monday - What The Hell Just Happened? Αυστρία – JJ – Wasted Love Ισλανδία - VAEB - Roa Λετονία – Tautumeitas – Bur man laimi Ολλανδία - Claude - C’est la vie Φινλανδία – Erika Vikman – Ich komme Ιταλία - Lucio Corsi - Volevo essere un duro Πολωνία - Justyna Steczkowska - Gaja Γερμανία - Abor & Tynna - Baller Ελλάδα – Κλαυδία – Αστερομάτα Αρμενία – Parg – Survivor Ελβετία - Zoë Më - Voyage Μάλτα – Miriana Conte – Serving Πορτογαλία - Napa - Deslocado Δανία – Sissal – Hallucination Σουηδία - KAJ - Bara Bada Bastu Γαλλία - Louane - Maman Άγιος Μαρίνος - Gabry Ponte - Tutta l’Italia Αλβανία - Shkodra Elektronike - Zjerm

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.