Eurovision: Νικήτρια η Αυστρία με τον JJ και το «Wasted Love» - Στην έκτη θέση η Ελλάδα

12 βαθμούς έδωσαν στην Ελλάδα Μαυροβούνιο, Αυστραλία, Ισραήλ, Κύπρος -  Στη Γαλλία έδωσε η Ελλάδα το 12άρι - Στη δεύτερη θέση το Ισραήλ με τη Yuval Raphael 

Eurovision

Ο Γιοχάνες Πιτς, γνωστός με το καλλιτεχνικό του όνομα JJ, από την Αυστρία αναδείχθηκε νικητής του 69ου Διαγωνισμού Τραγουδιού της Eurovision, με το τραγούδι «Wasted Love». O JJ συγκέντρωσε συνολικά 436 βαθμούς. 

Στη δεύτερη θέση βρέθηκε το Ισραήλ με τη Yuval Raphael και το τραγούδι «New Day Will Rise» που απέσπασε συνολικά 357 βαθμούς. Ακολούθησαν Εσθονία με 356, Σουηδία με 321 και Ιταλία με 256. 

Η Ελλάδα κατέκτησε την 6η θέση με τη συνολική βαθμολογία να διαμορφώνεται στους 231 βαθμούς. 

Eurovision

Υπενθυμίζεται πως τελευταία φορά που η Ελλάδα είχε βρεθεί στην έκτη θέση ήταν στον τελικό του 58ου Διαγωνισμού Τραγουδιού της Eurovision με το «Alcohol is Free», που ερμήνευσαν οι Koza Mostra και ο Αγάθωνας Ιακωβίδης. 

Από τις εθνικές Επιτροπές, οι πρώτοι βαθμοί για την Κλαυδία και την Ελλάδα και μάλιστα με ένα 10άρι ήρθαν από τη Μάλτα και ακολούθησε ένα 8άρι από τη Γαλλία. Η Ελλάδα πήρε επίσης έναν βαθμό από την Πορτογαλία, 4 από την Κροατία, 3 από την Ιρλανδία, 4 από την Πολωνία, 12 από το Μαυροβούνιο, 6 από τη Σερβία, 1 από τη Μεγάλη Βρετανία, 3 από τη Φινλανδία, 12 από την Αυστραλία, 6 από τη Γερμανία, 6 από την Αλβανία, 5 από τη Γεωργία και 12 από την Κύπρο. Από τη βαθμολογία των εθνικών Επιτροπών η Ελλάδα συγκέντρωσε 105 βαθμούς και βρέθηκε αρχικά στην 8η θέση. Το televoting όμως αναμόρφωσε το αποτέλεσμα φέρνοντας την Κλαυδία δυο θέσεις υψηλότερα. 

Η Ελλάδα έδωσε το 12άρι της στη Γαλλία, το οποίο ανακοίνωσε από την Αθήνα η Τζένη Θεωνά. 

Η ερμηνεία της Κλαυδίας ήταν καθηλωτική, κερδίζοντας το θερμό χειροκρότημα του κοινού, αλλά και γενικότερα τις εντυπώσεις με τα σχόλια στο twitter να είναι αποθεωτικά. 

Οι 26 χώρες του τελικού – Η σειρά εμφάνισης

Στον τελικό συμμετείχαν συνολικά 26 χώρες: οι 20 που προκρίθηκαν από τους δύο ημιτελικούς, οι πέντε αυτόματα προκριθείσες χώρες του λεγόμενου «Big Five» (Γαλλία, Γερμανία, Ισπανία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ιταλία), καθώς και η διοργανώτρια Ελβετία

  1. Νορβηγία - Kyle Alessandro - Lighter
  2. Λουξεμβούργο – Laura Thorn – La poupée monte le son
  3. Εσθονία - Tommy Cash - Espresso Macchiato
  4. Ισραήλ – Yuval Rafael – New Day Will Rise
  5. Λιθουανία – Katarsis – Tavo akys
  6. Ισπανία - Melody - Esa diva
  7. Ουκρανία - Ziferblat - Bird of Pray
  8. Ην. Βασίλειο - Remember Monday - What The Hell Just Happened?
  9. Αυστρία – JJ – Wasted Love
  10. Ισλανδία - VAEB - Roa
  11. Λετονία – Tautumeitas – Bur man laimi
  12. Ολλανδία - Claude - C’est la vie
  13. Φινλανδία – Erika Vikman – Ich komme
  14. Ιταλία - Lucio Corsi - Volevo essere un duro
  15. Πολωνία - Justyna Steczkowska - Gaja
  16. Γερμανία - Abor & Tynna - Baller
  17. Ελλάδα – Κλαυδία – Αστερομάτα
  18. Αρμενία – Parg – Survivor
  19. Ελβετία - Zoë Më - Voyage
  20. Μάλτα – Miriana Conte – Serving
  21. Πορτογαλία - Napa - Deslocado
  22. Δανία – Sissal – Hallucination
  23. Σουηδία - KAJ - Bara Bada Bastu
  24. Γαλλία - Louane - Maman
  25. Άγιος Μαρίνος - Gabry Ponte - Tutta l’Italia
  26. Αλβανία - Shkodra Elektronike - Zjerm
