Big Brother: Τα έβγαλε όλα στη φόρα ο Γιώργος: «Είναι ερωτευμένη με τον Μπάμπη»    

Ένας ασήμαντος καυγάς στάθηκε αφορμή για τον Γιώργο να κάνει μερικές ενδιαφέρουσες αποκαλύψεις στο τελευταίο επεισόδιο του Big Brother. Οι συγκάτοικοι διαγωνίστηκαν στο τραγούδι με σκοπό την νίκη και ένα σπουδαίο έπαθλο: διαμονή στη σουίτα με 2 άτομα που θα επέλεγαν.

Η ψηφοφορία μετά την "εκτέλεση" των κομματιών έβγαλε οριακά νικητή τον Γιώργο απέναντι από τη Ζωή. Η εξέλιξη αυτή φάνηκε να ενόχλησε την παίκτρια που λίγο αργότερα ήρθε σε κόντρα με τον ποδοσφαιριστή. Ο παίκτης έκανε λόγο για «κακία» της Ζωής, ενώ εκείνη στάθηκε στην έλλειψη αντικειμενικότητας στον διαγωνισμό.



Παρακολουθώντας το συμβάν ο Big Brother κάλεσε τον Γιώργο στο δωμάτιο επικοινωνίας. Εκεί αφού ρώτησε τον παίκτη γιατί θεωρεί ότι η Ζωή αντέδρασε έτσι, εκείνος απάντησε: «Είναι ερωτευμένη με τον Μπάμπη, ήθελε να πάει μαζί του στη σουίτα»

Πηγή: skai.gr

