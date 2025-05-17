Μάγεψε η Κλαυδία με την «Αστερομάτα»

Με μια καθηλωτική ερμηνεία και έντονο συμβολισμό, η Κλαυδία εκπροσώπησε την Ελλάδα στον 69ο διαγωνισμό της Eurovision με το τραγούδι «Αστερομάτα», κερδίζοντας το θερμό χειροκρότημα του κοινού και ξεχωρίζοντας για τη δυναμική της παρουσία στη σκηνή του St. Jakobshalle της Βασιλείας της Ελβετίας. Η ελληνική συμμετοχή εμφανίστηκε στη 17η θέση, μεταφέροντας ισχυρό μήνυμα μνήμης και συνέχειας.

Η βραδιά προβάλλεται ζωντανά από την ΕΡΤ1 και το Δεύτερο Πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας, με τη Μαρία Κοζάκου και τον Γιώργο Καπουτζίδη να αναλαμβάνουν τον σχολιασμό. Τη βαθμολογία της ελληνικής κριτικής επιτροπής θα ανακοινώσει η Τζένη Θεωνά.

Παρά το ότι η Σουηδία διατηρεί από την αρχή της διοργάνωσης τη θέση του φαβορί στις στοιχηματικές αποδόσεις, τίποτα δεν φαίνεται να είναι σίγουρο για την έκβαση του φετινού τελικού. Η Αυστρία βρίσκεται στη δεύτερη θέση των προβλέψεων και η Γαλλία στην τρίτη, ενώ την πρώτη πεντάδα συμπληρώνουν η Ολλανδία και η Φινλανδία. Ο Μεγάλος Τελικός της Eurovision έχει αποδείξει πολλές φορές στο παρελθόν ότι επιφυλάσσει εκπλήξεις.

Οι 26 χώρες του τελικού – Η σειρά εμφάνισης

Στον τελικό συμμετέχουν συνολικά 26 χώρες: οι 20 που προκρίθηκαν από τους δύο ημιτελικούς, οι πέντε αυτόματα προκριθείσες χώρες του λεγόμενου «Big Five» (Γαλλία, Γερμανία, Ισπανία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ιταλία), καθώς και η διοργανώτρια Ελβετία. Η σειρά εμφάνισης διαμορφώθηκε ως εξής:

Νορβηγία - Kyle Alessandro - Lighter Λουξεμβούργο – Laura Thorn – La poupée monte le son Εσθονία - Tommy Cash - Espresso Macchiato Ισραήλ – Yuval Rafael – New Day Will Rise Λιθουανία – Katarsis – Tavo akys Ισπανία - Melody - Esa diva Ουκρανία - Ziferblat - Bird of Pray Ην. Βασίλειο - Remember Monday - What The Hell Just Happened? Αυστρία – JJ – Wasted Love Ισλανδία - VAEB - Roa Λετονία – Tautumeitas – Bur man laimi Ολλανδία - Claude - C’est la vie Φινλανδία – Erika Vikman – Ich komme Ιταλία - Lucio Corsi - Volevo essere un duro Πολωνία - Justyna Steczkowska - Gaja Γερμανία - Abor & Tynna - Baller Ελλάδα – Κλαυδία – Αστερομάτα Αρμενία – Parg – Survivor Ελβετία - Zoë Më - Voyage Μάλτα – Miriana Conte – Serving Πορτογαλία - Napa - Deslocado Δανία – Sissal – Hallucination Σουηδία - KAJ - Bara Bada Bastu Γαλλία - Louane - Maman Άγιος Μαρίνος - Gabry Ponte - Tutta l’Italia Αλβανία - Shkodra Elektronike - Zjerm

Πώς γίνεται η ψηφοφορία

Οι τηλεθεατές όλων των συμμετεχουσών χωρών μπορούν να ψηφίσουν κατά τη διάρκεια του τελικού, είτε τηλεφωνικά, είτε με SMS, είτε μέσω της επίσημης εφαρμογής της Eurovision. Κάθε χρήστης έχει δικαίωμα να ψηφίσει έως και 20 φορές, χωρίς όμως να μπορεί να στηρίξει τη δική του χώρα.

Το τελικό αποτέλεσμα διαμορφώνεται κατά 50% από τις ψήφους του κοινού και κατά 50% από τις εθνικές κριτικές επιτροπές. Οι επιτροπές βαθμολογούν με βάση την εμφάνιση των καλλιτεχνών στο jury show της Παρασκευής, το οποίο δεν μεταδίδεται ζωντανά.

Αρχικά παρουσιάζεται η βαθμολογία των επιτροπών μέσω εκπροσώπων κάθε χώρας (με μέγιστη βαθμολογία τους 12 βαθμούς) και στη συνέχεια προστίθενται οι ψήφοι του κοινού, σχηματίζοντας τη συνολική κατάταξη.

Από το 2024, θεατές από όλο τον κόσμο – ακόμα και από χώρες που δεν συμμετέχουν – έχουν τη δυνατότητα να ψηφίσουν online 24 ώρες πριν από τον τελικό. Οι ψήφοι τους υπολογίζονται ως μια επιπλέον συμμετέχουσα χώρα.

Φέτος, έχει προστεθεί και μια ακόμα αλλαγή: η ψηφοφορία ξεκινά πριν την πρώτη εμφάνιση και παραμένει ανοιχτή μέχρι περίπου 40 λεπτά μετά την ολοκλήρωση όλων των τραγουδιών.

Το μήνυμα της «Αστερομάτας»

Το τραγούδι της Κλαυδίας, «Αστερομάτα», σε σύνθεση και στίχους των Arcade και της ίδιας, αφηγείται μια ιστορία αποχωρισμού και αναζήτησης του φωτός, εμπνευσμένη από την πορεία του ποντιακού ελληνισμού και τη γενοκτονία των Ποντίων. Η 22χρονη ερμηνεύτρια συνδέεται προσωπικά με το θέμα, καθώς η οικογένειά της είναι ποντιακής καταγωγής.

Ο τίτλος αναφέρεται σε έναν παραδοσιακό χαρακτηρισμό που χρησιμοποιούνταν στη Σμύρνη για τις γυναίκες με φωτεινά, εντυπωσιακά μάτια. Η λέξη Αστερομάτα συμβολίζει αυτές τις μορφές, ενώ στο τραγούδι περιλαμβάνεται και η τουρκική λέξη cevher (τζεβχέρ), που σημαίνει κόσμημα ή πολύτιμος λίθος – το ελληνικό αντίστοιχο «τζιβαέρι», που εκφράζει αγάπη και εκτίμηση προς κάποιο πρόσωπο ή κάτι ανεκτίμητο.

Όπως έχει αναφέρει η ίδια η Κλαυδία, η ιδέα για το τραγούδι προέκυψε από την ανάγκη σύνδεσης με τις ρίζες της:

«Θέλαμε να δημιουργήσουμε ένα τραγούδι με το οποίο να ταυτίζομαι και να με εκφράζει. Μιλάει για τον ξεριζωμό και την προσφυγιά, εμπειρίες που η Ελλάδα γνωρίζει καλά, τόσο μέσα από τη δική της ιστορία όσο και μέσα από τις σημερινές προσφυγικές ροές. Η οικογένειά μου ήταν πρόσφυγες. Η γιαγιά μου, η γιαγιά Κλαυδία, μου έχει διηγηθεί πώς έφυγαν από τον Πόντο, πήγαν στη Σοβιετική Ένωση και επέστρεψαν στην Ελλάδα το 1991 για να ξεκινήσουν από την αρχή».

Πηγή: skai.gr

