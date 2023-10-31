MY STYLE ROCKS,με την Κατερίνα Καραβάτου

Μετά από ένα πολύ συγκινητικό gala ένας νέος κύκλος εμφανίσεων ξεκινάει στο My Style Rocks με την είσοδο μίας νέας διαγωνιζόμενης, της Βασιλειάννας Τελωνιάτη.

Ο Δημήτρης Σκουλός επιστρέφει δριμύτερος στην κριτική επιτροπή, δίπλα στον Στέλιο Κουδουνάρη και τη Σοφία Χατζηπαντελή.

Όσα συνέβησαν στο gala έχουν προβληματίσει κάποιες fashionistas για τον τρόπο που βαθμολογούν οι συμπαίκτριές τους. Η Γεωργία δε διστάζει να εκφράσει την απογοήτευσή της για τη Μορτασία που δε χρησιμοποίησε τη διπλή ψήφο της για να σώσει κάποια διαγωνιζόμενη.

Η Ελεάνα από την άλλη πλευρά δείχνει να λυγίζει από τον ανταγωνισμό και δεν μπορεί να διαχειριστεί την κριτική που δέχεται…

Ας γνωρίσουμε καλύτερα τη νέα διαγωνιζόμενη

Βασιλειάννα Τελωνιάτη

Ηλικία: 32 ετών

Επάγγελμα: Επιχειρηματίας

Η Βασιλειάννα είναι 32 ετών, επιχειρηματίας, μἐνει στην Αθήνα αλλά κατάγεται από την Μυτιλήνη.

Η αγάπη της για τη μόδα ξεκίνησε από μικρή ηλικία και θυμάται τον εαυτό της να μεταποιεί ρούχα της μητέρας της, να διαβάζει Vogue και να φτιάχνει δικά της ρούχα. Έχει τεράστια γκαρνταρόμπα καθώς από μικρή ψώνιζε αρκετά και δεν πετούσε ποτέ τίποτα.

Πριν από τρία χρόνια, ενώ ήταν στην παραλία, διαπίστωσε ότι πολλές γυναίκες δεν ένιωθαν άνετα με το μαγιό τους. Αποφάσισε, λοιπόν, να δημιουργήσει το δικό της brand μαγιό από ανακυκλώσιμα υλικά. Ο σκοπός της είναι να συνδυάσει το σέξι με την άνεση.

Το όνειρο της είναι να κάνει τον κόσμο καλύτερο και πιστεύει ότι η fast fashion μόδα συμβάλλει στην οικολογική καταστροφή για αυτό θέλει να εμπνεύσει τις γυναίκες και να περάσει το μήνυμα ότι η ανακυκλώσιμη μόδα έχει πολλές εφαρμογές. Χαρακτηρίζει το στυλ της, ως «αθόρυβη πολυτέλεια».

Θεωρεί πως είναι δυναμική, φιλόδοξη και χαρούμενος άνθρωπος που πάντα θέτει στόχους ενώ στο My Style Rocks θα είναι ειλικρινής κι ας χαρακτηριστεί αυστηρή.

MY STYLΕ ROCKS!

Καθημερινά στις 14.50

