Κυκλοφόρησε το τρέιλερ του ντοκιμαντέρ «Depp v. Heard» Ψυχαγωγία 10:25, 28.07.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

70

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Η μίνι σειρά των 3 επεισοδίων έχει ως «στόχο να παρουσιάσει μια ουδέτερη οπτική για το τι συμβαίνει όταν το δικαστήριο της κοινής γνώμης αρχίζει να επισκιάζει την πραγματικότητα»