Μετά τη «Barbie» έρχεται η Polly Pocket – Η Lilly Collins πρωταγωνίστρια στη νέα ταινία

Νέα ταινία του Κινηματογραφικού Σύμπαντος της Mattel ετοιμάζεται μετά την επιτυχία - ρεκόρ της «Barbie» σε σκηνοθεσία της Γκρέτα Γκέργουικ.

Η εταιρεία παιχνιδιών επιδιώκει να προχωρήσει στην παραγωγή πολλών ακόμη κινηματογραφικών έργων βασισμένων στα προϊόντα της, συμπεριλαμβανομένης μιας ταινίας «Polly Pocket» από τη σεναριογράφο-σκηνοθέτη Λίνα Ντάναμ με πρωταγωνίστρια τη Λίλι Κόλινς.

Ο παραγωγός της Mattel Films, Ρόμπι Μπρένερ, επιβεβαίωσε την είδηση στο Variety αποκαλύπτοντας ότι το σενάριο για την ταινία έχει ήδη υποβληθεί (αν και αρνήθηκε να κοινοποιήσει λεπτομέρειες της πλοκής).

Greta Gerwig isn’t sure if she has a #Barbie sequel in her, but the CEO of Mattel has high hopes: “Successful movies lend themselves to more movies,” he says. “Our ambition is to create film franchises.” https://t.co/n36B6pQVnm