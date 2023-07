Ο Mick Jagger έγινε 80 ετών: Ο «γερόλυκος» της ροκ συνεχίζει να μαγεύει στη σκηνή Ψυχαγωγία 13:50, 27.07.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

64

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Παρά το παρελθόν του με τα ναρκωτικά, σήμερα ο τραγουδιστής των Rolling Stones αποτελεί παράδειγμα ενέργειας και αφοσίωσης επί σκηνής