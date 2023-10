David Yates: Ο σκηνοθέτης των ταινιών «Χάρι Πότερ» θα βραβευθεί στο Λονδίνο

Your browser does not support the audio element.

Ο Βρετανός σκηνοθέτης Ντέιβιντ Γέιτς, γνωστός για το έργο του στο σύμπαν του «Χάρι Πότερ», θα τιμηθεί με το βραβείο Εμβληματικού Καλλιτέχνη του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Raindance στο Λονδίνο (Icon Award) το 2023.

Ο Γέιτς κέρδισε το πρώτο βραβείο της Βρετανικής Ακαδημίας Κινηματογράφου - BAFTA για τη μίνι σειρά του BBC «The Way We Live Now» (2002) και το βραβείο Σκηνοθετών της Βρετανίας για το «State of Play» (2003).

Το 2004, ο Γέιτς σκηνοθέτησε την ταινία «Sex Traffic» κερδίζοντας άλλο ένα BAFTA. Στη συνέχεια, ήταν ο σκηνοθέτης των τεσσάρων τελευταίων ταινιών της κινηματογραφικής σειράς "Χάρι Πότερ", που ολοκληρώθηκε με το φιλμ «Ο Χάρι Πότερ και οι Κλήροι του Θανάτου - Μέρος 2».

Το 2016, σκηνοθέτησε την περιπέτεια δράσης «The Legend of Tarzan» και στη συνέχεια επέστρεψε στον κόσμο των μάγων της Τζ. Κ. Ρόουλινγκ με το φιλμ «Fantastic Beasts and Where to Find Them» την ίδια χρονιά. Ακολούθησαν οι ταινίες «Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald» το 2018 και «The Secrets of Dumbledore» το 2022.

Παράλληλα με το σκηνοθετικό του έργο, ο Ντέιβιντ Γέιτς υποστηρίζει ανερχόμενους σεναριογράφους και σκηνοθέτες, με χρηματοδότηση για το The Bush Theatre στο Λονδίνο και ετήσια υποτροφία για την Εθνική Σχολή Κινηματογράφου και Τηλεόρασης του Ηνωμένου Βασιλείου. Επιπλέον είναι από τους υποστηρικτές του Φεστιβάλ Κινηματογράφου The Watersprite στο Κέιμπριτζ.

Τα προηγούμενα χρόνια έχουν τιμηθεί από το Φεστιβάλ Raindance, μεταξύ άλλων, οι Βανέσα Ρεντγκρέιβ, Τζόναθαν Πράις, Μάικλ Κέιν, Ολίβια Κόλμαν, Τζουντ Λο και Γκάι Ρίτσι.

Ο Ντέιβιντ Γέιτς δήλωσε, σύμφωνα με το Variety: «Το Φεστιβάλ Raindance αποτελεί μέρος του κινηματογραφικού μας τοπίου για περισσότερα από 30 χρόνια, υπερασπίζοντας και προβάλλοντας το έργο αναδυόμενων σεναριογράφων, παραγωγών και σκηνοθετών απ' όλο τον κόσμο. Είναι τιμή μου να λαμβάνω το Raindance Icon Award, καθώς τιμάμε και απολαμβάνουμε το έργο νέας γενιάς αφηγητών».

Στον σκηνοθέτη θα απονεμηθεί το βραβείο στο γκαλά έναρξης του Φεστιβάλ στις 25 Οκτωβρίου. Η 31η έκδοση του Raindance Φεστιβάλ (25 Οκτωβρίου-4 Νοεμβρίου) θα ανοίξει με την πρεμιέρα στο Ηνωμένο Βασίλειο του σκηνοθετικού ντεμπούτου του Βρετανού ηθοποιού Τζακ Χιούστον «Day of the Fight» και κλείνει με την πρεμιέρα του "Un Amor" της Ιζαμπέλ Κοϊξέ στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

