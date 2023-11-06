Zac Efron: Απέρριψε πρόταση να υποδυθεί τον Matthew Perry σε νεαρή ηλικία

Ο Μάθιου Πέρι ήλπιζε ότι ο Ζακ Έφρον θα τον υποδυόταν σε ταινία για τη ζωή του μετά την επιτυχημένη συνεργασία τους στη μεγάλη οθόνη χρόνια νωρίτερα, όπως αποκάλυψε φίλη του αείμνηστου ηθοποιού.

Πολλοί θαυμαστές του Μάθιου Πέρι, ο οποίος πέθανε στις 28 Οκτωβρίου, αναπολούν τις καλύτερες ερμηνείες του και τη βοήθεια που πρόσφερε σε ανθρώπους που είχαν προβλήματα εθισμού.

Σύμφωνα με τη φίλη του, είχε ιδέες για μελλοντικά κινηματογραφικά πρότζεκτ και ήθελε ο Ζακ Έφρον να τον υποδυθεί σε βιογραφική ταινία. Οι δύο ηθοποιοί είχαν συνεργαστεί στο παρελθόν στην κωμωδία «17 Again» του 2009.

Η δημοσιογράφος και μοντέλο Αθένα Κρόσμπι, φίλη του Μάθιου Πέρι σε δηλώσεις της στο περιοδικό People έκανε αναφορά στην ταινία με θέμα τη ζωή του.

Πέρυσι, ο Μάθιου Πέρι αποκάλυψε ότι είχε προσεγγίσει τον πρωταγωνιστή του «High School Musical» για έναν ρόλο σε ρομαντική κωμωδία που έγραψε. Αν και αρχικά έγραψε τον ρόλο για τον εαυτό του, ο Πέρι συνειδητοποίησε ότι ο χαρακτήρας ήταν 20 χρόνια νεότερος και έτσι έκανε πρόταση στον Ζακ Έφρον, ο οποίος αρνήθηκε.

Όταν ρωτήθηκε «πώς οραματίζεται τη νεότερη εκδοχή του εαυτού του» ο Πέρι απάντησε: «Λοιπόν, ήταν ο Ζακ Έφρον Αλλά είπε "όχι". Οπότε, πρέπει να βρούμε κάποιον που θα πει "ναι"».

