Η μαμά μου μαγειρεύει καλύτερα από τη δική σου: Μαγειρικές αναμετρήσεις a capella - Δείτε trailer

Οι μαγειρικές αναμετρήσεις συνεχίζονται και αυτή την εβδομάδα, στην κουζίνα του «Η μαμά μου μαγειρεύει καλύτερα από τη δική σου». Ο Μάρκος Σεφερλής υποδέχεται τους δύο φίλους, τον Γιάννη και τον Γιώργο που συνεχίζουν την επιτυχημένη πορεία τους καθώς και το αντίπαλο ζευγάρι, τη Μάχη και τη Δήμητρα.

O Γιώργος και ο Γιάννης μπαίνουν για τέταρτη φορά στην κουζίνα της εκπομπής και, όπως έχει φανεί, τα τραγούδια του Γιάννη και οι σωστές εντολές του Γιώργου στις κρητικές συνταγές, τους έχουν βγάλει ασπροπρόσωπους. Ο Γιάννης, για άλλη μία φορά, είναι έτοιμος να αποδείξει πως μαγειρεύει καλύτερα από τους αντιπάλους του, φτιάχνοντας αυτή τη φορά «ψαρονέφρι αλά κρέμ με μανιτάρια και ρύζι». Θα είναι αυτό το πιάτο εξίσου καλό με τα προηγούμενα ή θα μείνουν μόνο στα τραγούδια;

Η Μάχη και η Δήμητρα είναι φίλες και συμφοιτήτριες που γνωρίστηκαν… κάτω από περίεργες συνθήκες. Παίρνουν θέση πίσω από τον πάγκο και όχι μόνο θα μαγειρέψουν αλλά θα πουν κι ένα τραγούδι με σκοπό να αγχώσουν τους αντιπάλους τους. Η Δήμητρα, με τις οδηγίες της Μάχης, μαγειρεύει «χοιρινή τηγανιά με πουρέ πατάτας» κι ελπίζει να σταματήσει την πορεία του αντίπαλου ζευγαριού.

Ο Έκτορας Μποτρίνι επιστρατεύει όλο το κουράγιο του για να δοκιμάσει τα σημερινά πιάτα. Σε ποιον θα δώσει τα 1.000 ευρώ του επεισοδίου;

