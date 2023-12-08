H διάσημη Αμερικανίδα ηθοποιός, Σίνθια Νίξον, καλεσμένη στην εκπομπή «The View» αναφέρθηκε εμφανώς συγκινημένη στον συνεχιζόμενο πόλεμο Ισραήλ-Χαμάς. Μάλιστα εξήγησε και τους λόγους που πρόσφατα συμμετείχε σε πενθήμερη απεργία πείνας με αίτημα τη μόνιμη κατάπαυση του πυρός.

«Είμαι μητέρα δύο παιδιών, των οποίων οι παππούδες και οι γιαγιάδες είναι Εβραίοι επιζώντες του Ολοκαυτώματος» είπε χαρακτηριστικά η Νίξον στο πάνελ της εκπομπής. «Και ο μεγαλύτερος γιος μου, ζητάει από την γυναίκα μου και από εμένα να πούμε: "Χρησιμοποιήστε τη φωνή σας για να υποστηρίξετε όσο πιο δυνατά μπορείτε ότι το "Ποτέ Ξανά" ισχύει για όλους», πρόσθεσε.

Σημειώνεται ότι το "Ποτέ Ξανά" έγινε έκφραση αποφασιστικότητας αλλά και υπόσχεσης από τους επιζώντες του Ολοκαυτώματος στον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο.

«Μέσα σε μόλις 8 εβδομάδες είδαμε πάνω από 16.000 θανάτους αμάχων, Παλαιστινίων στη Γάζα, ανάμεσα στους οποίους βρίσκονται 7.000 παιδιά. Αυτό σημαίνει ότι ο αριθμός είναι μεγαλύτερος από αυτούς που σκοτώθηκαν από τις ΗΠΑ και τους συμμάχους σε σχεδόν 20 χρόνια πολέμου στο Αφγανιστάν» τόνισε η ηθοποιός και συγκινημένη συμπλήρωσε.

«Οι εικόνες που έρχονται από τη Γάζα, τα παιδιά που δεν έχουν νερό, φαγητό, σπίτι, κανενός είδους καταφύγιο, να κλαίνε πάνω από τα σώματα των δολοφονημένων γονιών τους. Αυτό που έκανε η Χαμάς ήταν κτηνώδες και ασυγχώρητο….χρειαζόμαστε μια μόνιμη κατάπαυση του πυρός. Αυτή τη στιγμή» επισήμανε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

