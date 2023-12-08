Martin Scorsese: Θα τιμηθεί από την Ένωση Παραγωγών Αμερικής

Η Ένωση Παραγωγών Αμερικής (PGA) ανακοίνωσε ότι στον Μάρτιν Σκορσέζε θα απονεμηθεί το Βραβείο Επιτεύγματος στον Κινηματογράφο Ντέιβιντ Ο. Σέλζνικ για τις έξι δεκαετίες παραγωγής του.

Ο Μάρτιν Σκορσέζε θα παραλάβει το βραβείο στην τελετή απονομής των PGA Awards στις 25 Φεβρουαρίου 2024.

Με το βραβείο Επιτεύγματος Ντέιβιντ Ο. Σέλζνικ αναγνωρίζονται παραγωγοί για το έργο τους στον κινηματογράφο, με προηγούμενους τιμώμενους τους Στίβεν Σπίλμπεργκ, Τομ Κρουζ, Φρανκ Μάρσαλ, Τζορτζ Λούκας.

PGA Awards: Martin Scorsese Tapped for David O. Selznick Award in Recognition of Producing Achievements https://t.co/5AydgE9QlI — The Hollywood Reporter (@THR) December 7, 2023

Οι πρόεδροι της PGA, Ντόναλντ ντε Λάιν και Στέφανι Άλεν σε δήλωσή τους εξήραν την πρωτοποριακή καριέρα του Μάρτιν Σκορσέζε και τόνισαν ότι «η μαεστρία του και η ακλόνητη δέσμευσή του στην τέχνη είναι πραγματικά απαράμιλλη», σύμφωνα με το Variety.

«Τον Μάρτιο του 1965, ταξίδεψα στο Λος Άντζελες για να παραλάβω ένα βραβείο από την Ένωση Παραγωγών για τη φοιτητική μου ταινία "It’s Not Just You, Murray!". Ήμουν 22 ετών εκείνη την εποχή. Στην ίδια εκδήλωση τιμήθηκε και ένας πολύ μεγαλύτερος σκηνοθέτης. Το όνομά του ήταν Άλφρεντ Χίτσκοκ» είπε ο Μάρτιν Σκορσέζε.

«Πενήντα οχτώ χρόνια μετά, είμαι περήφανος που λέω ότι τώρα είμαι ο πολύ μεγαλύτερος σκηνοθέτης. Και είμαι συγκινημένος και είναι μεγάλη τιμή που λαμβάνω ένα βραβείο που φέρει το όνομα ενός αληθινού θρύλου μεταξύ των παραγωγών, του Ντέιβιντ Ο. Σέλζνικ. Με κάνει να νιώθω ότι κλείνει ένας κύκλος».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

