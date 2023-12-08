Λογαριασμός
Μάρκος Σεφερλής at the theatre: «Ο Μάγος του Ροζ» - Δείτε το τρέιλερ

Απόψε στις 21.00 και κάθε Παρασκευή στον ΣΚΑΪ

Μάρκος Σεφερλής

Ο μάγος της κωμωδίας, Μάρκος Σεφερλής, έρχεται κάθε Παρασκευή βράδυ στον ΣΚΑΪ και μας χαρίζει απλόχερα γέλιο, με τις ξεκαρδιστικές θεατρικές παραστάσεις του. Απόψε στις 21.00, γίνεται «Ο Μάγος του Ροζ»!

Δείτε το τρέιλερ

«Σε μια ροζ κοινωνία που δεν έχουμε μία, κάποιος μάγος θα υπάρχει που ένα σχέδιο θα ‘χει. Λίγο να μας μαγέψει και να μας ταξιδέψει, σ’ έναν κόσμο με ουσία και πολλή φαντασία». 
Τον δύσκολο αλλά πολύ ενδιαφέροντα αυτό ρόλο αναλαμβάνει να ενσαρκώσει για μία ακόμα φορά ο Μάρκος Σεφερλής, ο οποίος με μοναδικό στόχο το γέλιο και απαραίτητα σύνεργα το κέφι, την αισιοδοξία και τις εντυπωσιακές μεταμφιέσεις του, μας ταξιδεύει σ’ έναν κόσμο διαφορετικό από αυτόν που ζούμε καθημερινά.

Σκηνοθεσία: Μάρκος Σεφερλής
Κείμενα: Μάρκος Σεφερλής, Στέλιος Παπαδόπουλος, Γιώργος Βάλαρης
Στίχοι Τραγουδιών: Μάρκος Σεφερλής
Πρωταγωνιστούν: Mάρκος Σεφερλής, Έλενα Τσαβαλιά, Γιάννης Καπετάνιος, Γιώργος Πετρόχειλος, Σάββας Τασίου

