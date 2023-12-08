Ο Μάρκος Σεφερλής και ο Έκτορας Μποτρίνι φορούν τα γιορτινά τους και υποδέχονται στη στολισμένη κουζίνα του «Η μαμά μου μαγειρεύει καλύτερα από τη δική σου», 40 αγαπημένα πρόσωπα που έρχονται να διασκεδάσουν και να μαγειρέψουν για καλό σκοπό.

10 εορταστικά επεισόδια με κέφι, εορταστική διάθεση, εκλεκτούς καλεσμένους αλλά κυρίως, με τη φροντίδα της Μαμάς, από τη Δευτέρα 11 Δεκεμβρίου έως και την Παρασκευή 22 Δεκεμβρίου στις 17.30, στον ΣΚΑΪ.

Τη Δευτέρα 11 Δεκεμβρίου, ο Μάρκος καλωσορίζει τον Νικόλα Ράπτη και τον συμπαίκτη του, Βασίλη Λιάτσο οι οποίοι μαγειρεύουν με αντιπάλους τη Μαλού και τον Νίκο Απέργη.

Την Τρίτη 12 Δεκεμβρίου, ο Μάρκος καλωσορίζει τη Νάνσυ Παραδεισανού και την Ιλένια Williams που μοιράζονται τον πάγκο της κουζίνας της «Μαμάς», με την Ελευθερία Ελευθερίου και τον Γιώργο Ασημακόπουλο.

Την Τετάρτη 13 Δεκεμβρίου, η Γωγώ Τσαμπά, ο Άκης Δείξιμος και οι Droulias Brothers έρχονται να αναμετρηθούν στη μαγειρική για να συνεισφέρουν στο φιλανθρωπικό σκοπό της εκπομπής αλλά και να μας ξεσηκώσουν με τα τραγούδια τους.

Την Πέμπτη 14 Δεκεμβρίου, οι All Star Survivors, Σάκης Κατσούλης, Μαριαλένα Ρουμελιώτη, Σπύρος Μαρτίκας και Βρισηίδα Ανδριώτου μπαίνουν σε έναν διαφορετικό “στίβο μάχης” και μας δείχνουν για πρώτη φορά τις μαγειρικές τους ικανότητες, ελπίζοντας σε μια νίκη, διαφορετική από αυτές που τους έχουμε συνηθίσει.

Την Παρασκευή 15 Δεκεμβρίου, τέσσερις γυναίκες που ξεχώρισαν για τις γνώσεις τους στη μόδα μέσα από την εκπομπή My Style Rocks, έρχονται για να δοκιμάσουν τις γνώσεις τους στην κουζίνα. Η Μορτασία με τη Γεωργία Μπαχούμη και η Απολλεών με την Ελεάνα Δαρίβα μαγειρεύουν με στιλ!

Τη Δευτέρα 18 Δεκεμβρίου, η Δήμητρα Αλεξανδράκη και η Αλεξάνδρα Παναγιώταρου μαγειρεύουν με αντιπάλους τον Ηλία Γκότση και τον Άγγελο Πάτση, τον δημιουργό του επιτυχημένου προφίλ «Πλάκα έχει», με 1.000.000 followers. Η κόντρα για το ποιος θα κάνει το καλύτερο πιάτο θα φανεί από τα πρώτα κιόλας λεπτά!

Την Τρίτη 19 Δεκεμβρίου, η Σοφιάννα Αβραμάκη και η Emilia Vodos θα διασταυρώσουν τις κουτάλες τους με τους δημοσιογράφους Κωνσταντίνο Αρτσίτα και Ισίδωρο Φίκαρη.

Την Τετάρτη 20 Δεκεμβρίου, Survivors vs My Style Rocks. H Αμάντα και η Διονυσία ενώ μαγειρεύουν, σχολιάζουν το στιλ του Νίκου Μπάρτζη και του Στάθη Σχίζα, ανοίγοντας μια κόντρα χωρίς τέλος!

Την Πέμπτη 21 Δεκεμβρίου, η Ματίνα Νικολάου μαζί με τον Τόλη Παπαδημητρίου και ο Γιώργος Λιβάνης μαζί με την Ανδρομάχη, αφήνουν για λίγο στην άκρη το αδιαμφισβήτητο καλλιτεχνικό ταλέντο τους και μπαίνουν στην κουζίνα για καλό σκοπό.

Την Παρασκευή 22 Δεκεμβρίου, στο τελευταίο χριστουγεννιάτικο επεισόδιο του «Η μαμά μου μαγειρεύει καλύτερα από τη δική σου» ο Μάρκος Σεφερλής αποχαιρετά το 2023 με άφθονο τραγούδι! Ο Νίκος Ζωιδάκης και η Ιωάννα Στρίγγα διαγωνίζονται με αντιπάλους τη Χαρά Βέρρα και τον Γιάννη Καψάλη και κλείνουν τη χρονιά με τον καλύτερο τρόπο!

Με το έπαθλο του νικητή του σημερινού επεισοδίου, συγκεντρώνεται το συνολικό ποσό των 10.000 ευρώ που θα διατεθεί, μέσω του ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ, σε συνανθρώπους μας που έχουν ανάγκη.

