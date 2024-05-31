«Το σεξ μαζί μου είναι ο μόνος τρόπος για να βγεις από τον οικισμό με τα τροχόσπιτα». Αυτό ισχυρίζεται η Στόρμι Ντανιελς, σταρ ταινιών ενηλίκων, ότι της είπε ο Ντόναλντ Τραμπ το 2006.

Χρειάστηκε να περάσουν δύο δεκαετίες για να καταθέσει την αλήθεια εναντίον του Τραμπ, έγινε μάρτυρας-κλειδί για την υπόθεση εναντίον του βοηθώντας τους εισαγγελείς να καταδικάσουν τον πρώην πρόεδρο των ΗΠΑ.

Καταδίκη Τραμπ

Ο Ντόναλντ Τραμπ έγινε ο πρώτος πρόεδρος των ΗΠΑ που καταδικάστηκε από δικαστήριο της Νέας Υόρκης το οποίο τον έκρινε ένοχο για παραποίηση εγγράφων αναφορικά με την πληρωμή της πορνοστάρ με μεσάζοντα τον πρώην δικηγόρο του, Μάικλ Κοέν. Ο τελευταίος πλήρωσε 130.000 δολάρια τη Στόρμι Ντάνιελς, για να εξαγοράσει τη σιωπή της πριν από τις εκλογές του 2016 και να μην αποκαλύψει τη σεξουαλική επαφή της με τον Ντόναλντ Τραμπ, όταν εκείνος ήταν ήδη παντρεμένος με την τρίτη σύζυγό του, τη Μελάνια.

Ο Τραμπ δεν είχε αποδεχτεί τις 34 κατηγορίες για πλαστογράφηση επιχειρηματικών αρχείων για να καλύψει την πληρωμή και αρνείται τη συνεύρεση με τη Στόρμι Ντάνιελς. Αναμένεται να ασκήσει έφεση για την ιστορική καταδίκη σε 1 από τις 34 κατηγορίες.

Στόρμι Ντάνιελς

«Πήγα στο μπάνιο για μια στιγμή. Γυρνώντας βρήκα τον Τραμπ με το μποξεράκι του»

Η 45χρονη Ντάνιελς, οξυδερκής και γεμάτη αυτοπεποίθηση κατά την εξέτασή της ως μάρτυρας στη δίκη του Ντόναλντ Τράμπ, απαντούσε με σιγουριά σε ερωτήσεις που είχαν σκοπό να υπονομεύσουν την αξιοπιστία της. Σε ένα σημείο, η συνήγορος υπεράσπισης του Τραμπ, Susan Necheles, προσπάθησε να συνδέσει τη δουλειά της Ντάνιελς (γράφει και σκηνοθετεί ταινίες πορνό) και την ιστορίας της συνάντησής της με τον Τραμπ, υπονοώντας ότι είναι αποκύημα της φαντασίας της.

«Αν αυτή η ιστορία δεν ήταν αληθινή, θα την είχα γράψει πολύ καλύτερα» απάντησε η Ντάνιελς.

Η Ντάνιελς περιέγραψε με ζωηρές λεπτομέρειες στην κατάθεσή της τη συνάντησή της με τον Τραμπ σε ένα ρετιρέ ξενοδοχείου στη Λίμνη Τάχο της Νεβάδα, όπου οι δύο συναντήθηκαν σε ένα τουρνουά γκολφ διασημοτήτων. Κατέθεσε ότι ο Τραμπ την προσκάλεσε στη σουίτα του ξενοδοχείου του για δείπνο, και κατά τη διάρκεια της συνομιλίας τους πρότεινε να εμφανιστεί στο ριάλιτι τηλεοπτικό του σόου, "The Apprentice".

Η Ντάνιελς ισχυρίστηκε ότι πήγε στο μπάνιο για μια στιγμή και ότι γυρνώντας βρήκε τον Τραμπ στο κρεβάτι με το μποξεράκι του.

Σύμφωνα με την ίδια ο Τραμπ της είπε: «Νόμιζα ότι δεν αστειευόσουν για αυτό που ήθελες. Αν φυσικά θες να βγεις ποτέ από αυτόν τον οικισμό τροχόσπιτων».

Η Στόρμι Ντάνιελς κατέθεσε ότι όλα σκοτείνιασαν και ότι δεν μπορεί να θυμηθεί πώς βρέθηκε στο κρεβάτι χωρίς τα ρούχα της, αλλά τόνισε ότι δεν είχε κάνει χρήση ναρκωτικών, ούτε είχε πιει αλκοόλ. Ξεκαθάρισε ότι δεν απολάμβανε το σεξ που ακολούθησε, αλλά, επίσης, είπε ότι δεν απέρριψε τις κινήσεις του Τραμπ.

«Προσπαθούσα να σκεφτώ οτιδήποτε άλλο πέραν του ότι συνέβαινε εκείνη τη στιγμή»

Ποια είναι η Στόρμι Ντάνιελς: άριστη μαθήτρια, εξωτική χορεύτρια

Η Ντάνιελς, της οποίας το πραγματικό όνομα είναι Στέφανι Κλίφορντ, κατέθεσε ότι μεγάλωσε με μια ανύπαντρη, αμελή μητέρα στη Λουιζιάνα με χαμηλό εισόδημα. Είπε ότι αποφοίτησε από το Λύκειο ούσα στο 10% των κορυφαίων μαθητών της τάξης της, ήταν αρχισυντάκτρια της σχολικής εφημερίδας και έγινε δεκτή σε πανεπιστήμιο στο Τέξας για να σπουδάσει κτηνιατρική, αλλά δεν μπορούσε να αντέξει οικονομικά την πληρωμή των μαθημάτων.

Είπε ότι δούλευε ως εξωτική χορεύτρια τα Σαββατοκύριακα σε ηλικία των 17 ετών για να συντηρήσει τον εαυτό της, και αργότερα έγινε μοντέλο γυμνών φωτογραφιών και ηθοποιός ταινιών για ενήλικες. Είπε ακόμη ότι έγινε μια από τις νεότερες γυναίκες σκηνοθέτριες ταινιών πορνό, κέρδισε πολλά βραβεία της βιομηχανίας και έχει παίξει ρόλους σε τηλεοπτικές εκπομπές και ταινίες όπως «Η 40χρονη παρθένα» και «Knocked Up».

Στόρμι Ντάνιελς στο δικαστήριο

Δεν έσπασε παρά τις σκληρές πιέσεις των δικηγόρων του Τραμπ

Η Ντάνιελς ανέφερε στο δικαστήριο ότι η χρονιά μετά τον χρηματισμό της από τον Τραμπ ήταν η καλύτερη της ζωής της. Έγραψε και σκηνοθέτησε επιτυχημένες ταινίες, έκανε ιππασία και μεγάλωνε την κόρη της για να γίνει άριστη μαθήτρια. Αλλά είπε ότι η ζωή της μετατράπηκε σε χάος, όταν η Wall Street Journal το 2018 δημοσίευσε άρθρο που αποκάλυψε το ραντεβού της με τον Τράμπ και τη μετέπειτα πληρωμή της.

«Μου χάλασε την κάλυψη» είπε η Στόρμι Ντάνιελς στην εισαγγελέα Susan Hoffinger. «Εξοστρακιστήκαμε από όλες τις ομάδες παιχνιδιών της μικρής και από τον ιππικό όμιλο» είπε.

Οι δικηγόροι του Τραμπ προσπάθησαν να παρουσιάσουν ότι η Ντάνιελς είχε επωφεληθεί από τη δημοσιότητα που προήλθε από την ιστορία της συνεύρεσης της με τον πρώην πρόεδρο της Αμερικής, προσπάθησαν να υποστηρίξουν ότι είπε ψέματα για να βγάλει χρήματα.

Έδειξαν στους ενόρκους προϊόντα από την ιστοσελίδα της, συμπεριλαμβανομένου ενός κεριού με την εικόνα της που έγραφε "Stormy, Saint of Indictments" και έδειξαν στους ενόρκους αφίσες από την περιοδεία του στριπ κλαμπ "Make America Horny Again", με το οποίο περιόδευσε μετά την είδηση της συνεύρεσης.

Παρά τις ανατριχιαστικές λεπτομέρειες, που έδωσε η υπερασπιστική γραμμή του Τραμπ, η κατάθεση της Ντάνιελς ήταν τελικά σημαντική για την υπόθεση.

Όταν ο συνήγορος υπεράσπισης του Τράμπ ρώτησε την Ντάνιελς αν γνώριζε για τα έγγραφα, που αποτελούσαν την «καρδιά» της υπόθεσης, εκείνη απάντησε: «Δεν ξέρω τίποτα για τα έγγραφά του, όχι. Πώς θα μπορούσα να ξέρω;».

