Billy Porter: Πουλάει το σπίτι του λόγω της απεργίας των ηθοποιών του Χόλιγουντ

Ο Μπίλι Πόρτερ αποκάλυψε σε πρόσφατη συνέντευξή του στην βρετανική εφημερίδα «Evening Standard» ότι πρέπει να πουλήσει το σπίτι του εν μέσω των συνεχιζόμενων απεργιών στο Χόλιγουντ για να εξοικονομήσει χρήματα. Ο Πόρτερ, βραβευμένος με Emmy για τη συμμετοχή του στη σειρά «Pose» του FX, μίλησε στην εφημερίδα για να προωθήσει τη μουσική καριέρα που ξεκίνησε και απέφυγε να συζητήσει οποιαδήποτε από τις κινηματογραφικές και τηλεοπτικές του δουλειές.

Billy Porter Says 'I Have to Sell My House' Due to Strikes, Slams Bob Iger for Saying 'Our Demands for a Living Wage Are Unrealistic': 'F--- You' https://t.co/0aCDe7dYgH