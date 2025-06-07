Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Big Brother: Ένα… καφεδάκι δυναμιτίζει την ατμόσφαιρα! - Απόψε στις 23.15 στον ΣΚΑΪ - Δείτε το trailer

Παρουσιάζει ο Πέτρος Λαγούτης - Οι καταιγιστικές εξελίξεις από το σπίτι του BIG BROTHER προβάλλονται σε live streaming στο skai.gr/tv και το ΣΚΑΪ HYBRID

Big Brother

Ο Νίκος Ζαφειράκης κατάφερε να πάρει στα χέρια του το veto και αυτομάτως να αναιρεθεί η υποψηφιότητά του. Απόψε, Σάββατο 07 Ιουνίου στις 23.15 στον ΣΚΑΪ, θα δούμε πόσο έχει επηρεάσει τους συγκάτοικους αυτή η ανατροπή αλλά και τη στάση που κρατούν οι υπόλοιποι υποψήφιοι. 

Big Brother

Παρά τη νίκη του, ο Νίκος δεν μπορεί να δεχτεί το γεγονός ότι ψηφίστηκε και έρχεται σε κόντρα με τη Ζωή Ασουμανάκη. Ο Dada, η Αργυρώ Κατσιγαράκη και η Θεοφανία Νικολαΐδη παραμένουν υποψήφιοι προς αποχώρηση. Ο καθένας διαχειρίζεται διαφορετικά αυτή την εξέλιξη. Ποιος δείχνει προβληματισμένος και ποιος κάνει ήδη σχέδια για την επόμενη μέρα στον BIG BROTHER;

Το σπίτι είναι χωρισμένο σε δύο παρέες με διαφορετικούς… μάγειρες. Όταν η Μαρικέλλυ πάει να δοκιμάσει ένα κεφτεδάκι από το φαγητό της άλλης παρέας, η αντίδραση της Φένιας γίνεται «κόκκινο πανί» για τον Χρήστο Ντεντόπουλο. Οι τόνοι ανεβαίνουν, για ακόμα μία φορά, με κατηγορίες εκατέρωθεν. Σε αυτή την αντιπαράθεση κανείς δε μένει αμέτοχος…  

Big Brother

Big Brother

Η Χριστίνα Παπαδέλλη αποφασίζει να κάνει μία συζήτηση με τον Ανδρέα Μπαρόλα στο δωμάτιο του αρχηγού, για να ξεκαθαρίσει η κατάσταση μεταξύ τους. Πόσο σημαντική είναι η διαφορά ηλικίας για εκείνη και ποιες σκέψεις του Ανδρέα τον εμποδίζουν από το να την πλησιάσει περισσότερο; 

Big Brother

Big Brother

Big Brother

Big Brother

Όλα όσα συμβαίνουν μέσα στο σπίτι του BIG BROTHER προβάλλονται σε live streaming μέσα από το skai.gr/tv και το ΣΚΑΪ HYBRID! Συνδέσου για να μη χάνεις λεπτό!

BIG BROTHER 

ΤΡΙΤΗ ΕΩΣ ΣΑΒΒΑΤΟ ΣΤΙΣ 23.15
ΚΥΡΙΑΚΗ BIG BROTHER LIVE 

Ακολουθείστε τον Big Brother στα social media:

facebook

instagram

tiktok

Χ

#BigBrotherGR

#BBGR 

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Big Brother skai.gr ΣΚΑΪ TV
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
64 0 Bookmark