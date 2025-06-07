Ο Νίκος Ζαφειράκης κατάφερε να πάρει στα χέρια του το veto και αυτομάτως να αναιρεθεί η υποψηφιότητά του. Απόψε, Σάββατο 07 Ιουνίου στις 23.15 στον ΣΚΑΪ, θα δούμε πόσο έχει επηρεάσει τους συγκάτοικους αυτή η ανατροπή αλλά και τη στάση που κρατούν οι υπόλοιποι υποψήφιοι.

Παρά τη νίκη του, ο Νίκος δεν μπορεί να δεχτεί το γεγονός ότι ψηφίστηκε και έρχεται σε κόντρα με τη Ζωή Ασουμανάκη. Ο Dada, η Αργυρώ Κατσιγαράκη και η Θεοφανία Νικολαΐδη παραμένουν υποψήφιοι προς αποχώρηση. Ο καθένας διαχειρίζεται διαφορετικά αυτή την εξέλιξη. Ποιος δείχνει προβληματισμένος και ποιος κάνει ήδη σχέδια για την επόμενη μέρα στον BIG BROTHER;

Το σπίτι είναι χωρισμένο σε δύο παρέες με διαφορετικούς… μάγειρες. Όταν η Μαρικέλλυ πάει να δοκιμάσει ένα κεφτεδάκι από το φαγητό της άλλης παρέας, η αντίδραση της Φένιας γίνεται «κόκκινο πανί» για τον Χρήστο Ντεντόπουλο. Οι τόνοι ανεβαίνουν, για ακόμα μία φορά, με κατηγορίες εκατέρωθεν. Σε αυτή την αντιπαράθεση κανείς δε μένει αμέτοχος…

Η Χριστίνα Παπαδέλλη αποφασίζει να κάνει μία συζήτηση με τον Ανδρέα Μπαρόλα στο δωμάτιο του αρχηγού, για να ξεκαθαρίσει η κατάσταση μεταξύ τους. Πόσο σημαντική είναι η διαφορά ηλικίας για εκείνη και ποιες σκέψεις του Ανδρέα τον εμποδίζουν από το να την πλησιάσει περισσότερο;

Όλα όσα συμβαίνουν μέσα στο σπίτι του BIG BROTHER προβάλλονται σε live streaming μέσα από το skai.gr/tv και το ΣΚΑΪ HYBRID! Συνδέσου για να μη χάνεις λεπτό!

BIG BROTHER

ΤΡΙΤΗ ΕΩΣ ΣΑΒΒΑΤΟ ΣΤΙΣ 23.15

ΚΥΡΙΑΚΗ BIG BROTHER LIVE

Ακολουθείστε τον Big Brother στα social media:

facebook

instagram

tiktok

Χ

#BigBrotherGR

#BBGR

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.