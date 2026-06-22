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«Η ιστορία συνεχίζεται»: Φωτογραφία Ομπράντοβιτς και Δημήτρη Γιαννακόπουλου στο άγαλμα του Παύλου

Δημήτρης Γιαννακόπουλος και Ζέλικο Ομπράντοβιτς, φωτογραφήθηκαν στο Telekom Center μπροστά από το άγαλμα του ιστορικού, διοικητικού ηγέτη της ΚΑΕ

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Ομπράντοβιτς

Στον παλμό της μεγάλης επιστροφής του σπουδαίου Ζέλικο Ομπράντοβιτς, ζει ο Παναθηναϊκός! Ο σπουδαίος Σέρβος τεχνικός, ανακοινώθηκε πως επιστρέφει στον πάγκο της ομάδας που γιγάντωσε και γιγαντώθηκε, ενώ αποθεώθηκε από τον κόσμο της ομάδας, κατά την παρουσίασή του στο Telekom Center Athens.

O «Zοτς» δήλωσε αποφασισμένος να πετύχει ξανά με τον Παναθηναϊκό, ακόμη κι αν συγκριθεί με την πρώτη… αξεπέραστη θητεία του, ενώ ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος ήταν φανερά συναισθηματικά φορτισμένος.

Λίγο μετά τη διαδικασία και την... αποθέωση που έλαβε, ο Ομπράντοβιτς με τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο, έβγαλαν μια αναμνηστική φωτογραφία, μπροστά από το άγαλμα του ιστορικού διοικητικού ηγέτη της ΚΑΕ, Παύλου Γιαννακόπουλου, ξυπνώντας ένδοξες μνήμες του παρελθόντος.

Πηγή: sport-fm.gr

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TAGS: Ζέλικο Ομπράντοβιτς Δημήτρης Γιαννακόπουλος ΚΑΕ Παναθηναϊκός
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