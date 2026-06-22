Στον παλμό της μεγάλης επιστροφής του σπουδαίου Ζέλικο Ομπράντοβιτς, ζει ο Παναθηναϊκός! Ο σπουδαίος Σέρβος τεχνικός, ανακοινώθηκε πως επιστρέφει στον πάγκο της ομάδας που γιγάντωσε και γιγαντώθηκε, ενώ αποθεώθηκε από τον κόσμο της ομάδας, κατά την παρουσίασή του στο Telekom Center Athens.

O «Zοτς» δήλωσε αποφασισμένος να πετύχει ξανά με τον Παναθηναϊκό, ακόμη κι αν συγκριθεί με την πρώτη… αξεπέραστη θητεία του, ενώ ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος ήταν φανερά συναισθηματικά φορτισμένος.

Λίγο μετά τη διαδικασία και την... αποθέωση που έλαβε, ο Ομπράντοβιτς με τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο, έβγαλαν μια αναμνηστική φωτογραφία, μπροστά από το άγαλμα του ιστορικού διοικητικού ηγέτη της ΚΑΕ, Παύλου Γιαννακόπουλου, ξυπνώντας ένδοξες μνήμες του παρελθόντος.

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