Στις 13 Ιουνίου αναμένεται να πραγματοποιηθεί η μεγάλη συναυλία-αφιέρωμα στον αείμνηστο Βασίλη Καρρά, στο Καλλιμάρμαρο Παναθηναϊκό Στάδιο. Η μουσική βραδιά θα είναι ένα ιδιαίτερο «ευχαριστώ» στον αγαπημένο «Σαλονικιό», με πλήθος καλλιτεχνών να ενώνουν τις φωνές τους τιμώντας την πορεία και την προσωπικότητά του.

Στη σκηνή θα βρεθούν σπουδαίοι τραγουδιστές όπως ο Στέλιος Διονυσίου, η Καίτη Γαρμπή, ο Μίλτος Πασχαλίδης, ο Γιάννης Πλούταρχος, οι Πυξ Λαξ, ο Αντώνης Ρέμος και άλλοι, σε μια βραδιά υψηλού συμβολισμού.

Ο μάνατζέρ του αείμνηστου τραγουδιστή, Στράτος Γκιατάς, μίλησε για τη σχέση τους σε συνέντευξή του στην Espresso. «Ο χαμός του “Μπιλάρου”, πριν σχεδόν δύο χρόνια, είναι μια ανοιχτή πληγή για μένα. Είχα χάσει νωρίς τον πατέρα μου, κι εκείνος στάθηκε σαν δεύτερος πατέρας. Η περίοδος της υγείας του ήταν πολύ δύσκολη, δεν θέλω να τη θυμάμαι, με πονάει ακόμα».

Επιπλέον περιέγραψε την προσωπικότητα του Βασίλη ως ιδιαίτερη και δυνατή, τονίζοντας πως ακόμα νιώθει την παρουσία του κοντά του. Αναφέρθηκε και στην τελευταία τους συνομιλία: «Μου είπε: “Σε παρακαλώ, θέλω να είσαι δίπλα στην οικογένειά μου”. Και έτσι κάνω. Η γυναίκα του, η Χριστίνα, και η κόρη του, η Ειρήνη, είναι πλέον οικογένειά μου».

Για την μακροχρόνια συνεργασία τους, ο ίδιος εξήγησε: «Ήμασταν συνεργάτες, φίλοι, οικογένεια. Περάσαμε χαρές και λύπες, διαφωνίες, αλλά πάντα βρίσκαμε λύσεις. Είχαμε κοινές αξίες, αυτό ήταν το σημαντικό».

Ο μάνατζερ αναφέρθηκε και στο ενεργό fan club του Βασίλη Καρρά που οργάνωνε φιλανθρωπίες και αιμοδοσίες. Τώρα προσπαθούν να το «αναζωπυρώσουν» με ακόμη μεγαλύτερο πάθος.

Σχετικά με το πώς θα ένιωθε ο ίδιος ο καλλιτέχνης για τη συναυλία προς τιμήν του, ο Στράτος Γκιατάς είπε: «Θα ήταν συγκινημένος. Η βραδιά αυτή δεν είναι απλά μια μουσική εκδήλωση, αλλά ένας τρόπος να πούμε “ευχαριστώ” για όσα πρόσφερε. Η δισκογραφική του, η EMI, και εμείς δουλεύουμε για να γίνει όπως θα το ήθελε».

Σε άλλο σημείο ο μάνατζερ αποκάλυψε για τον Βασίλη Καρρά: «Ο Βασίλης δεν φοβόταν τον θάνατο. Τον αντιμετώπισε με θάρρος. Αυτό που τον πονούσε ήταν ο φόβος μήπως συμβεί κάτι στους αγαπημένους του.

Ήταν περήφανος για την οικογένειά του, για το χωριό του και για την καριέρα του. Δημιούργησε ό,τι ονειρεύτηκε, παρά τις δυσκολίες. Και θα ζει πάντα στις καρδιές μας».

