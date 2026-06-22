Στη σύλληψη δύο ημεδαπών, ηλικίας 47 και 80 ετών, προχώρησαν το πρωί της Δευτέρας 22 Ιουνίου 2026 αστυνομικοί σε περιοχή του Δήμου Μαλεβιζίου, στο Ηράκλειο Κρήτης, στο πλαίσιο συντονισμένης επιχείρησης για την καταπολέμηση της διακίνησης ναρκωτικών και της παράνομης οπλοκατοχής.

Σε βάρος των δύο συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία για καλλιέργεια δενδρυλλίων κάνναβης, παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων, καθώς και για παραβάσεις της αστυνομικής διάταξης περί ζωοκλοπής.

Η επιχείρηση οργανώθηκε από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου, με τη συνδρομή του Τμήματος Αστυνομικών Επιχειρήσεων. Κατά τη διάρκειά της εντοπίστηκε φυτεία κάνναβης, ενώ ο 80χρονος συνελήφθη επ' αυτοφώρω να μεταβαίνει στον χώρο με όχημα και να πραγματοποιεί καλλιεργητικές εργασίες.

Ακολούθησαν έρευνες στη φυτεία, στην κοινή οικία των δραστών, καθώς και σε ποιμνιοστάσια που χρησιμοποιούσαν. Συνολικά κατασχέθηκαν 34 δενδρύλλια κάνναβης ύψους έως 1,5 μέτρου, δύο πιστόλια με γεμιστήρες, ένα πολεμικό τυφέκιο τύπου Kalashnikov με γεμιστήρα, 46 φυσίγγια, μία ξιφολόγχη, δύο κινητά τηλέφωνα, καλλιεργητικά εργαλεία και 963 πλαστικά ενώτια.

Παράλληλα, διαπιστώθηκαν παραβάσεις που σχετίζονται με τη ζωοκλοπή, όπως η έλλειψη ενωτίων σε ζώα και η μη υποβολή της προβλεπόμενης ετήσιας κτηνοτροφικής δήλωσης.

Το όχημα που χρησιμοποιούσε ο 80χρονος κατασχέθηκε ως μέσο διευκόλυνσης παράνομων ενεργειών. Οι συλληφθέντες αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον του εισαγγελέα Πρωτοδικών Ηρακλείου, ενώ την προανάκριση συνεχίζει το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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