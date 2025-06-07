Μαριάνα Κατσιμίχα: Η κόρη του Πάνου Κατσιμίχα είναι ταλαντούχα και αντιστάρ...

Δεν νιώθει άνετα η Μαριάνα Κατσιμίχα σε σχέση με την αναγνωρισιμότητα της οικογένειάς της στον χώρο της μουσικής. Η ίδια παραδέχτηκε πως την εποχή που ήταν μικρή και ο πατέρας της με τον θείο της ακόμα ενεργοί στον χώρο και με τεράστια καριέρα δεν το ευχαριστιόταν ιδιαίτερα όταν τραβούσε την προσοχή λόγω επιθέτου.

Καλεσμένη στην εκπομπή Καλύτερα Αργά μαζί με τον επίσης τραγουδιστή και συνεργάτης της στις εμφανίσεις της Δημήτρη Μπάκουλη, αναφέρθηκε ανοιχτά στις δυσκολίες που αντιμετώπισε τότε, πόσο ηρέμησαν τα πράγματα όταν πλέον ο πατέρας της αποσύρθηκε από την ενεργό δράση και πόσο έπαιξε ρόλο η δική του στάση όλα αυτά τα χρόνια έτσι ώστε να τοποθετήσει τα πράγματα στη σωστή τους διάσταση στο μυαλό της.

Αν και τελείωσε νηπιαγωγός στο Καποδιστριακό η Μαριάνα Κατσιμίχα μάλλον ήταν καταδικασμένη να ασχοληθεί με τη μουσική που είναι και το μόνο που την ενδιαφέρει τελικά να κάνει και το μόνο για το οποίο θέλει να μιλάει.

