«Ο ΠΑΟΚ ενδιαφέρεται για την απόκτηση του Χαραλάμπους»

Για την απόκτηση του Χαράλαμπου Χαραλάμπους φέρεται να ενδιαφέρεται ο ΠΑΟΚ. Αυτό υποστηρίζει σημερινό δημοσίευμα από ιστοσελίδα της Κύπρου στο οποίο επισημαίνεται ότι ο Δικέφαλος του Βορρά έχει κάνει σε πρώτη φάση μια διερευνητική επαφή.

Ωστόσο επισημαίνεται ότι εάν τελικά υπάρξει επίσημο ενδιαφέρον από τον ΠΑΟΚ θα είναι κάτι που δεν θα μπορέσει να μην ληφθεί υπόψη από την ομάδα του παίκτη, τον Άρη Λεμεσού.

Ο Χαραλάμπους, ή Χάμπο όπως είναι και το παρατσούκλι του, είναι 24 ετών και αγωνίζεται ως κεντρικός χαφ. Τη σεζόν που τελειώνει έχει 36 συμμετοχές με δύο γκολ και έξι ασίστ.





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