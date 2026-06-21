Επίσημη επίσκεψη στο Ισραήλ πραγματοποίησε από τις 15 έως τις 17 Ιουνίου ο Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού, Αντιναύαρχος Δημήτριος Ελευθέριος Κατάρας, έπειτα από πρόσκληση του Διοικητή του Ισραηλινού Ναυτικού, Vice Admiral Eyal Harel.

Κατά τη διάρκεια της παραμονής του στη χώρα, ο Αρχηγός ΓΕΝ επισκέφθηκε τη Ναυτική Βάση της Χάιφα, όπου ενημερώθηκε για τις επιχειρησιακές δυνατότητες, τις αποστολές και τον σχεδιασμό ανάπτυξης του Ισραηλινού Ναυτικού. Παράλληλα, περιηγήθηκε σε μονάδες επιφανείας και υποβρύχια, ενώ επισκέφθηκε και εγκαταστάσεις μονάδας Ειδικών Επιχειρήσεων. Ενημερώθηκε επίσης για τα διδάγματα που έχουν προκύψει από τις πρόσφατες επιχειρήσεις και για τη σημερινή στρατηγική και επιχειρησιακή εικόνα στην περιοχή.

Στη συνάντηση των δύο Αρχηγών συζητήθηκαν ζητήματα κοινού ενδιαφέροντος με έμφαση στις σύγχρονες προκλήσεις ασφαλείας στο θαλάσσιο περιβάλλον, στην ελευθερία της ναυσιπλοΐας και στις εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο. Ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε στην περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των δύο Ναυτικών, με στόχο την προώθηση της περιφερειακής σταθερότητας και ασφάλειας, καθώς και στην ανάπτυξη συνεργασιών στους τομείς των ναυτικών επιχειρήσεων, της καινοτομίας και των νέων τεχνολογιών.

Στο πλαίσιο της επίσκεψής του, ο Αντιναύαρχος Κατάρας μετέβη επίσης στα Ιεροσόλυμα, όπου επισκέφθηκε το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων και συναντήθηκε με τον Πατριάρχη Ιεροσολύμων και πάσης Παλαιστίνης κ.κ. Θεόφιλο Γ'. Παράλληλα, είχε επαφές με την Πρέσβη της Ελλάδας στο Ισραήλ, Μάγια Σολωμού, καθώς και με τον Γενικό Πρόξενο της Ελλάδας στα Ιεροσόλυμα, Δημήτρη Αγγελοσόπουλο.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.