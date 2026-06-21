Γαστούνη: «Φοβήθηκα και έφυγα» λέει η 60χρονη που φέρεται να πάτησε το σκυλί

Οργή, θλίψη και πολλά ερωτήματα εξακολουθεί να προκαλεί το περιστατικό στη Γαστούνη, όπου αδέσποτο σκυλί έχασε τη ζωή του, όταν παρασύρθηκε από ΙΧ αυτοκίνητο, με την οδηγό να απομακρύνεται από το σημείο.

Σύμφωνα με πληροφορίες του patrisnews, η γυναίκα που φέρεται να οδηγούσε το όχημα ταυτοποιήθηκε από τις αστυνομικές αρχές. Πρόκειται για 60χρονη από τα Λεχαινά της Ηλείας, η οποία κλήθηκε να δώσει εξηγήσεις για το περιστατικό που έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στην τοπική κοινωνία.

Η ίδια, σύμφωνα με όσα φέρεται να είπε στους αστυνομικούς, υποστήριξε ότι είδε το σκυλί στη μέση του δρόμου και σταμάτησε, προκειμένου να μην το πατήσει. Όπως φέρεται να ανέφερε, περίμενε για λίγο, πίστεψε ότι το ζώο είχε φύγει και στη συνέχεια ξεκίνησε ξανά.

Ωστόσο, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η 60χρονη φέρεται να παραδέχθηκε ότι αντιλήφθηκε πως το πάτησε, αλλά δεν παρέμεινε στο σημείο.

«Είδα το σκυλί στη μέση του δρόμου. Σταμάτησα για να μην το πατήσω. Περίμενα για λίγο και πίστευα ότι έφυγε και ξεκίνησα ξανά. Κατάλαβα ότι το πάτησα, αλλά φοβήθηκα και γι’ αυτό έφυγα», φέρεται να υποστήριξε στους αστυνομικούς.

Η συγκεκριμένη φράση, εφόσον επιβεβαιώνεται, δημιουργεί ακόμη μεγαλύτερο βάρος γύρω από την υπόθεση, καθώς το ζήτημα δεν περιορίζεται μόνο στη στιγμή του τραυματισμού ή της θανάτωσης του ζώου, αλλά και στην απόφαση της οδηγού να εγκαταλείψει το σημείο.

Ακόμη ένα στοιχείο που προκαλεί προβληματισμό είναι ότι, σύμφωνα με πληροφορίες, μέσα στο αυτοκίνητο επέβαιναν και άλλα δύο άτομα, ένας άνδρας στη θέση του συνοδηγού και ένα παιδί στο πίσω κάθισμα.

Το περιστατικό έχει ξεσηκώσει κύμα αντιδράσεων, με πολίτες και φιλόζωους να ζητούν να διερευνηθούν πλήρως οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σκοτώθηκε το ζώο, αλλά και να κινηθούν όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες από τις αρμόδιες αρχές.

Η υπόθεση πλέον βρίσκεται στα χέρια της Αστυνομίας, ενώ αναμένονται οι επόμενες κινήσεις στο πλαίσιο της δικογραφίας.

Πηγή: skai.gr

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