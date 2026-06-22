Ο Βρετανός βουλευτής Άντι Μπέρναμ, ο επικρατέστερος υποψήφιος για να διαδεχθεί τον Κιρ Στάρμερ στη θέση του πρωθυπουργού, δήλωσε σήμερα ότι υπάρχουν πολλά βήματα μπροστά, όταν ρωτήθηκε αν σκοπεύει να προκηρύξει γενικές εκλογές.

Όταν ένας δημοσιογράφος του BBC τον ρώτησε αν θα προκήρυττε εκλογές - κάτι που θα μπορούσε να κάνει μόνο αν γινόταν ηγέτης του Εργατικού Κόμματος —, ο Μπέρναμ απάντησε: «Προτρέχετε αρκετά βήματα μπροστά».

Ο Κιρ Στάρμερ ανακοίνωσε νωρίτερα σήμερα την παραίτηση του.

Ο Μπέρναμ, στον οποίο τέθηκε η ερώτηση κατά την άφιξή του στο Λονδίνο από το Μάντσεστερ, είναι ο μόνος βουλευτής μέχρι στιγμής που έχει επιβεβαιώσει ότι θα συμμετάσχει στον αγώνα για την ηγεσία, ενώ οι υποψηφιότητες πρέπει να υποβληθούν έως τα μέσα Ιουλίου.

Πηγή: skai.gr

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