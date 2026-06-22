Φωτιά εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση στα Σπάτα, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση ισχυρών δυνάμεων της Πυροσβεστικής.

Το μέτωπο εξελίσσεται σε χαμηλή βλάστηση και ξερά χόρτα σε οικοπεδικούς χώρους που είναι ανάμεσα στα Σπάτα και το αεροδρόμιο, ενώ μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές ότι απειλείται οικισμός, σύμφωνα με την πυροσβεστική.

Για την κατάσβεση της φωτιάς κινητοποιήθηκαν συνολικά 45 πυροσβέστες, οι οποίοι υποστηρίζονται από 2 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 1ης Ειδικής Μονάδας Δασικών Επιχειρήσεων (1η ΕΜΟΔΕ). Λόγω των συνθηκών, κρίθηκε απαραίτητη η κινητοποίηση δυνάμεων και από τον αέρα 3 ελικόπτερων και 2 αεροσκαφών.

Παράλληλα, στο έργο της κατάσβεσης προσφέρουν πολύτιμη βοήθεια εθελοντές πυροσβέστες, ενώ η τοπική αυτοδιοίκηση συνδράμει με υδροφόρες ΟΤΑ.

Πηγή: skai.gr

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