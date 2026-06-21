Θέατρο του παραλόγου ή τακτική; Σε κάθε περίπτωση, το θρίλερ στη Μέση Ανατολή δείχνει ότι θα έχει διάρκεια, καθώς καμία από τις δύο πλευρές δεν φαίνεται διατεθειμένη να υποχωρήσει δίχως... μάχη, από τις θέσεις της. Με νέα ανάρτησή του στο Truth Social, ο Ντόναλντ Τραμπ, και ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη οι συνομιλίες στην Ελβετία, απειλεί το Ιράν με ακόμη πιο σκληρά στρατιωτικά κτυπήματα.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, προειδοποιεί την Τεχεράνη να διακόψει τη στήριξή του στις πληρεξούσιες δυνάμεις -εννοεί κατά κύριο λόγο τη Χεζμπολάχ- και απειλεί με νέα, πιο σκληρά κτυπήματα, «όπως ακριβώς κάναμε την προηγούμενη εβδομάδα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η νέα δήλωση του Αμερικανού προέδρου ερμηνεύεται ως απόλυτη στήριξη στις ενέργειες του Ισραήλ στον Λίβανο, καθώς επιρρίπτει ευθέως την ευθύνη στη Χεζμπολάχ για την ένταση και την παραβίαση των όρων του Μνημονίου Κατανόησης, στην οργάνωση που υποστηρίζεται από το Ιράν.

Ο Ντόναλντ Τραμπ, με τις απειλές εναντίον της Τεχεράνης, δυναμιτίζει το κλίμα, παρ' ότι, μόλις λίγα λεπτά νωρίτερα, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησής του, Τζέι Ντι Βανς, δήλωσε ότι έχει εντολή από τον πρόεδρο να βρεθεί μία διπλωματική λύση.

Παρόλα αυτά, οι δηλώσεις και οι εκατέρωθεν κινήσεις θέτουν, η κάθε μία από μόνη της, την εκεχειρία σε κίνδυνο, δοκιμάζοντας τις αντοχές όλων των εμπλεκομένων.

Το Σάββατο, σε ένα απόλυτο θέατρο του... παραλόγου, η Τεχεράνη ανακοίνωσε ότι έχει κλείσει τα Στενά του Ορμούζ για όλα τα διερχόμενα πλοία, κάτι που διέψευσε η αμερικανική στρατιωτική διοίκηση στην περιοχή, λέγοντας ότι τα Στενά είναι ανοιχτά και ότι δεν ελέγχονται από το Ιράν.

Η μεν Τεχεράνη κατηγορεί το Ισραήλ ότι παραβιάζει το Μνημόνιο στον Λίβανο και καλεί τον Τραμπ να παρέμβει -όπως και έγινε- προκειμένου να σταματήσουν οι επιθέσεις, οι δε ΗΠΑ κατηγορούν τη Χεζμπολάχ ότι παραβιάζει τη Συμφωνία και από σήμερα, ο Τραμπ απειλεί ευθέρως το Ιράν με νέες επιθέσεις.

Πηγή: skai.gr

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