Δέκα χρόνια χάους στη Βρετανία: Από το Brexit στον έβδομο πρωθυπουργό

Δέκα χρόνια μετά το δημοψήφισμα που οδήγησε στο Brexit, η Βρετανία βρίσκεται αντιμέτωπη με μία ακόμη αλλαγή ηγεσίας, καθώς ο Κιρ Στάρμερ ανακοίνωσε την παραίτησή του. Από το 2016 μέχρι σήμερα, η χώρα έχει περάσει από διαδοχικές πολιτικές κρίσεις, έξι πρωθυπουργούς και αλλεπάλληλες αναταράξεις.

Η πολιτική αστάθεια έχει τις ρίζες της στο δημοψήφισμα για το Brexit, το οποίο συμπληρώνει την Τρίτη στις 23 Ιουνίου δέκα χρόνια από τη διεξαγωγή του.

Στα χρόνια που ακολούθησαν την ψηφοφορία, η Βρετανία επιχείρησε να χαράξει τη δική της πορεία εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά δυσκολεύεται να ενισχύσει την οικονομία της, η οποία χαρακτηρίζεται από χαμηλή ανάπτυξη, υψηλό χρέος και αυξανόμενες κοινωνικές δαπάνες, σε μια περίοδο αυξανόμενης γεωπολιτικής αστάθειας.

Ιούνιος 2016: Η Βρετανία ψηφίζει υπέρ του Brexit - Παραιτείται ο Κάμερον

Οι Βρετανοί προκαλούν παγκόσμιο σοκ ψηφίζοντας με ποσοστό 52% έναντι 48% υπέρ της αποχώρησης από την Ευρωπαϊκή Ένωση, τερματίζοντας μια σχέση άνω των 40 ετών και βυθίζοντας τη χώρα στη μεγαλύτερη πολιτική κρίση μετά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο.

Ο συντηρητικός πρωθυπουργός Ντέιβιντ Κάμερον παραιτείται και το κόμμα επιλέγει την Τερέζα Μέι ως διάδοχό του.

Ιούνιος 2017: Το στοίχημα των πρόωρων εκλογών γυρίζει μπούμερανγκ

Με τα ποσοστά των Συντηρητικών να είναι υψηλά στις δημοσκοπήσεις και επιδιώκοντας ισχυρότερη κοινοβουλευτική πλειοψηφία για να περάσει τη νομοθεσία του Brexit, η Μέι προκηρύσσει πρόωρες εκλογές.

Οι Συντηρητικοί χάνουν την αυτοδυναμία τους και σχηματίζουν κυβέρνηση μέσω συμφωνίας με το φιλοβρετανικό Δημοκρατικό Ενωτικό Κόμμα (DUP) της Βόρειας Ιρλανδίας.

Μάιος 2019: Παράλυση λόγω Brexit - Παραίτηση Μέι, ανάληψη της ηγεσίας από τον Τζόνσον

Η Μέι παραιτείται αφού αποτυγχάνει να άρει το αδιέξοδο στο κοινοβούλιο σχετικά με τον τρόπο αποχώρησης της Βρετανίας από την ΕΕ.

Ο Μπόρις Τζόνσον, μία από τις κεντρικές μορφές της εκστρατείας υπέρ του Brexit, κερδίζει την εσωκομματική αναμέτρηση των Συντηρητικών και τη διαδέχεται.

Δεκέμβριος 2019: Ο Τζόνσον οδηγεί τους Συντηρητικούς σε σαρωτική νίκη

Με το κοινοβούλιο να παραμένει εγκλωβισμένο στο αδιέξοδο του Brexit, ο Τζόνσον προκηρύσσει πρόωρες εκλογές.

Με σύνθημα «Ολοκληρώστε το Brexit» (Get Brexit Done) οδηγεί τους Συντηρητικούς στη μεγαλύτερη εκλογική τους νίκη από τον θρίαμβο της Μάργκαρετ Θάτσερ το 1987.

Ιανουάριος 2020: Το Brexit γίνεται πραγματικότητα

Ο Τζόνσον αξιοποιεί την ισχυρή εντολή που έλαβε από τους ψηφοφόρους για να περάσει τη συμφωνία του Brexit από το βρετανικό κοινοβούλιο και τις Βρυξέλλες.

Η Βρετανία αποχωρεί επισήμως από την Ευρωπαϊκή Ένωση στις 31 Ιανουαρίου 2020, καθιστώντας τη την πρώτη χώρα που εγκαταλείπει το ευρωπαϊκό μπλοκ.

Ιούλιος 2022: Η πτώση του Τζόνσον

Ο Τζόνσον ηγείται της Βρετανίας κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19, φτάνοντας μάλιστα να νοσηλευτεί και ο ίδιος.

Ωστόσο, μια μακρά σειρά από σκάνδαλα και πολιτικά λάθη αποδεικνύονται κρίσιμα για την πρωθυπουργία του, ακόμα και για τους υποστηρικτές του. Υπό την πίεση μαζικών παραιτήσεων υπουργών, αναγκάζεται να αποχωρήσει από την πρωθυπουργία.

Σεπτέμβριος 2022: Η χαοτική πρωθυπουργία της Λιζ Τρας

Η Λιζ Τρας επικρατεί του Ρίσι Σούνακ στην εσωκομματική αναμέτρηση για τη διαδοχή του Τζόνσον.

Ο λεγόμενος «μίνι προϋπολογισμός» της, που περιλάμβανε φορολογικές ελαφρύνσεις χωρίς αντίστοιχη χρηματοδότηση, προκαλεί αναταραχή στις χρηματοπιστωτικές αγορές, εκτοξεύοντας το κόστος δανεισμού και πλήττοντας περαιτέρω τη φήμη της Βρετανίας ως χώρας πολιτικής και δημοσιονομικής σταθερότητας.

Παραμένει στην εξουσία μόλις 44 ημέρες πριν ανακοινώσει την παραίτησή της.

Οκτώβριος 2022: Ο Σούνακ γίνεται πρωθυπουργός

Ο Ρίσι Σούνακ αναλαμβάνει καθήκοντα ως ο τρίτος πρωθυπουργός της Βρετανίας μέσα σε διάστημα λίγων μηνών, υποσχόμενος να αποκαταστήσει τη σταθερότητα στη διακυβέρνηση.

Παρουσιάζει πέντε βασικές δεσμεύσεις με έμφαση στην οικονομία, την αντιμετώπιση της παράτυπης μετανάστευσης και τη βελτίωση του συστήματος υγείας.

Τον Φεβρουάριο του 2023 επιτυγχάνει συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Ένωση για τους εμπορικούς κανόνες στη Βόρεια Ιρλανδία, βελτιώνοντας τις σχέσεις του Λονδίνου με τις Βρυξέλλες.

Μάιος 2024: Ο Σούνακ προκηρύσσει εκλογές

Με το Εργατικό Κόμμα να προηγείται στις δημοσκοπήσεις κατά περίπου 20 ποσοστιαίες μονάδες, ο Σούνακ προκηρύσσει βουλευτικές εκλογές για τις 4 Ιουλίου.

Ιούλιος 2024: Ο Στάρμερ γίνεται πρωθυπουργός

«Είπαμε ότι θα βάλουμε τέλος στο χάος και θα το κάνουμε», δήλωσε ο ηγέτης των Εργατικών Κιρ Στάρμερ στους υποστηρικτές του στις 5 Ιουλίου 2024, μετά τη σαρωτική εκλογική νίκη του.

Ωστόσο, η κυβέρνηση των Εργατικών εξασφάλισε την κοινοβουλευτική πλειοψηφία με το χαμηλότερο ποσοστό λαϊκής ψήφου που έχει καταγραφεί για κυβέρνηση πλειοψηφίας στη σύγχρονη βρετανική ιστορία.

Αύγουστος 2024: Ο Στάρμερ προειδοποιεί ότι «τα πράγματα θα χειροτερέψουν»

Ο Στάρμερ προειδοποιεί για την κατάσταση των δημόσιων οικονομικών, υποστηρίζοντας ότι οι Εργατικοί παρέλαβαν «μια μαύρη τρύπα» στην οικονομία.

Παράλληλα, δηλώνει στους ψηφοφόρους ότι «τα πράγματα θα χειροτερέψουν προτού βελτιωθούν».

Οκτώβριος 2024: Ο πρώτος προϋπολογισμός των Εργατικών

Η υπουργός Οικονομικών Ρέιτσελ Ριβς ανακοινώνει αυξήσεις φόρων ύψους 40 δισ. λιρών (52,76 δισ. δολάρια) ετησίως.

Το μεγαλύτερο μέρος των μέτρων αφορά την αύξηση των εργοδοτικών εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, οδηγώντας τη φορολογική επιβάρυνση προς το υψηλότερο επίπεδο της μεταπολεμικής περιόδου και προκαλώντας έντονες αντιδράσεις από τον επιχειρηματικό κόσμο.

Φεβρουάριος 2025: Άνοδος του Reform UK του Νάιτζελ Φάρατζ

Το δεξιό, αντιμεταναστευτικό κόμμα Reform UK ξεπερνά για πρώτη φορά τους Εργατικούς σε εθνική δημοσκόπηση.

Το κόμμα, με επικεφαλής τον πρωτεργάτη του Brexit Νάιτζελ Φάρατζ, διατηρεί έκτοτε την πρωτιά στις δημοσκοπήσεις.

Ιούνιος 2025: Ανταρσία βουλευτών αναγκάζει τον Στάρμερ σε αναδίπλωση για τις κοινωνικές παροχές

Ο Στάρμερ αναγκάζεται να εγκαταλείψει τα σχέδιά του για περικοπές στις κοινωνικές δαπάνες, όταν βουλευτές του ίδιου του κόμματός του απειλούν να καταψηφίσουν την κυβέρνηση.

Η εσωκομματική αντίδραση τον υποχρεώνει σε πολιτική αναδίπλωση, αναδεικνύοντας τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει στη διατήρηση της συνοχής της κοινοβουλευτικής του πλειοψηφίας.

Σεπτέμβριος 2025 – Απρίλιος 2026: Το σκάνδαλο Μάντελσον

Οι πιέσεις προς τον Κιρ Στάρμερ εντείνονται λόγω του διορισμού του Πίτερ Μάντελσον ως πρεσβευτή της Βρετανίας στην Ουάσιγκτον.

Ο Μάντελσον απομακρύνεται αργότερα από τη θέση του εξαιτίας των σχέσεών του με τον εκλιπόντα καταδικασμένο για σεξουαλικά αδικήματα Τζέφρι Έπσταϊν, προκαλώντας ερωτήματα για την κρίση του Στάρμερ και τη διαδικασία ελέγχου που προηγήθηκε του διορισμού.

Μάιος 2026: Εκλογική πανωλεθρία στις τοπικές εκλογές

Το Εργατικό Κόμμα υφίσταται βαριές απώλειες στις τοπικές εκλογές της Αγγλίας, καθώς και στις εκλογές για τα κοινοβούλια της Σκωτίας και της Ουαλίας.

Οι εξελίξεις εντείνουν τις αμφιβολίες για την ικανότητα του Στάρμερ να κυβερνήσει, με μεγάλο κερδισμένο το Reform UK.

Μάιος 2026: Παραίτηση του υπουργού Υγείας Γουές Στρίτινγκ

Ο υπουργός Υγείας Γουές Στρίτινγκ παραιτείται, δηλώνοντας ότι έχει χάσει την εμπιστοσύνη του στην ηγεσία του Στάρμερ.

Παράλληλα ζητά την έναρξη διαδικασίας εκλογής νέου ηγέτη στο Εργατικό Κόμμα.

Ιούνιος 2026: Παραιτείται ο υπουργός Άμυνας Τζον Χίλεϊ

Ο Βρετανός υπουργός Άμυνας Τζον Χίλεϊ παραιτείται έπειτα από πολύμηνη διαμάχη σχετικά με τις αμυντικές δαπάνες.

Κατηγορεί τον Στάρμερ ότι δεν δεσμεύτηκε για τη χρηματοδότηση που απαιτείται ώστε η χώρα να αντιμετωπίσει τις αυξανόμενες απειλές ασφαλείας.

Ιούνιος 2026: Ο Άντι Μπέρναμ δείχνει ότι μπορεί να νικήσει το Reform UK

Ο δήμαρχος του Ευρύτερου Μάντσεστερ, Άντι Μπέρναμ, κερδίζει εκλογική αναμέτρηση στη βόρεια Αγγλία, επικρατώντας άνετα του Reform UK.

Η επιτυχία του του επιτρέπει να επιστρέψει στο Γουέστμινστερ, αίροντας ένα σημαντικό εμπόδιο για να αμφισβητήσει την ηγεσία του Στάρμερ.

Ο Γουές Στρίτινγκ, ο οποίος είχε ήδη δηλώσει ότι θα συμμετείχε σε εσωκομματική αναμέτρηση για την ηγεσία, ανακοινώνει τη στήριξή του στον Μπέρναμ, ενισχύοντας τη θέση του πρώην δημάρχου ως φαβορί για τη διαδοχή.





Πηγή: skai.gr

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