Κατερίνα Παπουτσάκη: Εκδρομή στη λίμνη Κερκίνη μαζί με τον 12χρονο γιο της (φωτό)

Η Κατερίνα Παπουτσάκη συνόδευσε τον μεγάλο της γιο, τον Μάξιμο, σε σχολική εκδρομή στη λίμνη Κερκίνη, λίγο πριν από την ολοκλήρωση της σχολικής χρονιάς. Ο 12χρονος τελειώνει φέτος το δημοτικό και βάζει πλώρη για το γυμνάσιο.

Φωτογραφίες και βίντεο από την απόδρασή τους στην εξοχή δημοσίευσε η ηθοποιός στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram. Όπως θα δείτε στην ανάρτηση, η Κατερίνα Παπουτσάκη μαζί με τις άλλες μαμάδες και τα παιδιά τους έκαναν βόλτες και αθλητικές δραστηριότητες στη φύση, διασκέδασαν και φυσικά απόλαυσαν τα νόστιμα φαγητά της περιοχής.

Στη λεζάντα της ανάρτησής της, η πρωταγωνίστρια της σειράς «Άγιος Έρωτας» έγραψε: «Σχολική εκδρομή στη λίμνη Κερκίνη με τα παιδιά μας! Αποχαιρετάμε το δημοτικό και βουρ για το γυμνάσιο. Συγκίνηση και ευτυχία».

Πηγή: skai.gr

