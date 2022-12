Αυτές είναι οι γυναίκες με τη μεγαλύτερη επιρροή για το 2022

Η λίστα των «Financial Times» περιλαμβάνει γυναίκες, που με τον τρόπο τους αλλάζουν τον κόσμο όπως η Sanna Marin, η Serena Williams και η Francesca Bellettini

Ηγέτιδες, ηρωίδες, δημιουργικές γυναίκες. Είναι οι 25 γυναίκες που, σύμφωνα με τους «Financial Times», διαμόρφωσαν με τη δουλειά τους το παρόν και το μέλλον.

Η λίστα περιλαμβάνει αθλήτριες, ακτιβιστές για τα πολιτικά δικαιώματα, διευθύνοντες συμβούλους, αρχηγούς κρατών, φιλάνθρωπους, συγγραφείς, μουσικούς, ηθοποιούς, βραβευμένες με Νόμπελ ακόμη και μια συλλογικότητα: τις γυναίκες του Ιράν που, μετά τον θάνατος της Mahsa Amini, βγήκαν στους δρόμους σε ένδειξη διαμαρτυρίας, απαιτώντας ελευθερία και ίσα δικαιώματα, με κίνδυνο της ίδιας τους της ζωής.

Η Francesca Bellettini είναι η μοναδική Ιταλίδα ανάμεσα στις 25 γυναίκες με τη μεγαλύτερη επιρροή το 2022. Κατέχει τη θέση της διευθύνουσας συμβούλου στον οίκο Saint Laurent, από το 2013. Σπούδασε στο Bocconi, ξεκίνησε την καριέρα της στον κόσμο των οικονομικών και στη συνέχεια συνέχισε (χάρη στον διευθύνοντα σύμβουλο της Prada Patrizio Bertelli) με επιτυχία στη μόδα μέχρι που έγινε μία από τις «λιγοστές γυναίκες μάνατζερ στον χώρο της μόδας».

Η Ketanji Brown Jackson, είναι η πρώτη μαύρη γυναίκα που έγινε δικαστής του Ανώτατου Δικαστηρίου των ΗΠΑ σε περισσότερα από 230 χρόνια ιστορίας. Η Oleksandra Matviichuk, η Ουκρανή δικηγόρος ανθρωπίνων δικαιωμάτων, δημοσιογράφος εγκλημάτων πολέμου και πρόεδρος του ουκρανικού Κέντρου για τις Πολιτικές Ελευθερίες, η οποία βραβεύτηκε στα μέσα του Δεκέμβρη, με το Νόμπελ Ειρήνης.

Στη -χωρίς κατάταξη- λίστα υπάρχουν επίσης πολλοί πολιτικοί όπως η Mia Mottley, η πρώτη υπουργός των Μπαρμπάντος και δικηγόρος στην πρώτη γραμμή του αγώνα κατά της κλιματικής αλλαγής. Η Sanna Marin, η πρώτη πρωθυπουργός της Φινλανδίας (η νεότερη εκλεγμένη ηγέτης στον κόσμο, μόλις 34 ετών). Η Γαλλίδα Elena Márquez Mina, αντιπρόεδρος της Κολομβίας· και η Πακιστανή υπουργός Κλιματικής Αλλαγής, Sherry Rehman.

Στην κατηγορία Heroes, βρίσκονται ενωμένες από το ταλέντο, τη δύναμη και την αποφασιστικότητα τους αθλήτριες, γιατροί και ακτιβίστριες, ξεκινώντας από την πιο διάσημη, πρώην τενίστρια Serena Williams. Μαζί με την νικήτρια του τουρνουά Grand Slam βρίσκουμε την φιλάνθρωπο και πρώην σύζυγο του Bezos, MacKenzie Scott και τη Sarina Wiegman, προπονήτρια της αγγλικής γυναικείας ομάδας ποδοσφαίρου.

H Paula Kahumbu, ακτιβίστρια άγριας ζωής από την Κένυα, η Jamie Fiore Higgins, πρώην τραπεζίτης της Goldman Sachs και συγγραφέας του Bully Market στο οποία καταγγέλλει τον ρατσισμό και τον σεξισμό στη Wall Street.

Η Rina Gonoi, η πρώην στρατιωτικός, που το περασμένο καλοκαίρι ξεκίνησε μία καμπάνια απαιτώντας την αλήθεια και μια επίσημη συγγνώμη από τον ιαπωνικό στρατό, αφού δέχθηκε σεξουαλική επίθεση από τρεις αξιωματικούς των Ιαπωνικών Δυνάμεων Αυτοάμυνας κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης της. Επιβραβεύθηκε επίσης το έργο της Dr Rebecca Gomperts, η οποία, μετά την ακύρωση της απόφασης του Ανωτάτου Δικαστηρίου των ΗΠΑ στο δικαίωμα στην άμβλωση, βοηθά τις γυναίκες σε πολιτείες που απαγορεύουν τις αμβλώσεις, μέσω της υπηρεσίας τηλεϊατρικής της Aid Access.

Η τελευταία κατηγορία της λίστας με τις γυναίκες με τη μεγαλύτερη επιρροή του 2022 προορίζεται για τις creators (δημιουργούς).

Εδώ ξεχωρίζουν τα πιο γνωστά ονόματα στο ευρύ κοινό, όπως η Meghan Markle, που έδωσε φωνή στις γυναίκες μέσω του podcast Archetypes, η ποπ σταρ Billie Eilish που φέτος κέρδισε Χρυσή Σφαίρα και Όσκαρ για το No Time to Die, η ηθοποιός Michelle Yeoh της mini σειράς The Witcher: Blood Origin και φυσικά η συγγραφέας και βραβευμένη με Νόμπελ Λογοτεχνίας, Annie Ernaux.

