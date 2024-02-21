Raquel Welch: Θα πωληθούν σε δημοπρασία κοστούμια, κοσμήματα και αναμνηστικά της

Αγαπημένα αντικείμενα της Ρακέλ Γουέλτς, συμπεριλαμβανομένων κινηματογραφικών κοστουμιών, βραβείων και αναμνηστικών θα πωληθούν σε δημοπρασία.

Ο οίκος Julien’s Auction διοργανωνει τη δημοπρασία της αποκλειστικής συλλογής «Bombshell: The Raquel Welch Collection» στις 12 Απριλίου στο Λος Άντζελες.

Julien’s Auctions, with “BOMBSHELL: THE RAQUEL WELCH COLLECTION” taking place Friday, April 12th live in Los Angeles and online at Julien’s Auctions.



Η Ρακέλ Γουέλτς, η οποία έγινε διεθνής σταρ τη δεκαετία του '60 χάρη στους ρόλους της στις ταινίες «One Million Years B.C.», «Fantastic Voyage» και «Bedazzled», πέθανε τον περασμένο Φεβρουάριο σε ηλικία 82 ετών μετά από σύντομη ασθένεια.

«Ήταν η μοναδική, σπάνια σταρ του Χόλιγουντ που τα είχε όλα - χάρη, γοητεία και σκληρότητα στο σώμα μιας θεάς, της οποίας η εντυπωσιακή εμφάνιση στο "One Million Years B.C." έγινε μια από τις πιο κινηματογραφικές εικόνες της ιστορίας και μια από τις αφίσες με τις περισσότερες πωλήσεις όλων των εποχών» δήλωσε ο Ντάρεν Τζούλιεν, εκτελεστικός διευθυντής/συνιδρυτής του Julien’s Auctions.

Στη δημοπρασία θα πωληθούν περισσότερα από 500 αντικείμενα της ηθοποιού από τις εμβληματικές της ταινίες και τις τηλεοπτικές σειρές, όπως η Χρυσή Σφαίρα που κέρδισε το 1974 στην κατηγορία Καλύτερης Γυναικείας Ερμηνείας σε κωμωδία ή μιούζικαλ για τον ρόλο της στο «The Three Musketeers», η τιμητική πλακέτα από τελετή απονομής αστεριού στη Λεωφόρο της Δόξας του Χόλιγουντ το 1996 και ένα κάμπριο Mercedes-Benz SL 550 του 2018.

Δημιουργίες των σχεδιαστών Bob Mackie, Norma Kamali και Givenchy που φόρεσε σε επιδείξεις μόδας και σε εκδηλώσεις του Χόλιγουντ και κοσμήματα πωλούνται επίσης στη δημοπρασία.

Ορισμένα αντικείμενα θα παρουσιαστούν σε μια αποκλειστική ευρωπαϊκή έκθεση στο The Museum of Style Icons στο Νιούμπριτζ της Ιρλανδίας, από τις 23 Φεβρουαρίου.

ΑΠΕ-ΜΠΕ

