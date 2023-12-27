«The Regime»: Νέα μίνι σειρά με πρωταγωνιστές τους Kate Winslet και Matthias Schoenaerts

Ένα μόνο πρόσωπο μπορεί να εμπιστευθεί η βραβευμένη ηθοποιός Κέιτ Γουίνσλετ στη φιλόδοξη σειρά του ΗΒΟ, «The Regime», στον ρόλο μιας Ευρωπαίας Καγκελαρίου, η οποία χάνει τη δύναμή της και την εξουσία.



«Είσαι εδώ επειδή είσαι ένα τίποτα. Δεν είσαι κανένας. Και αυτό σημαίνει ότι μπορώ να σε εμπιστευτώ», λέει η διάσημη ηθοποιός, στο πρώτο τρέιλερ που κυκλοφόρησε, στον στρατιώτη της που τον υποδύεται ο Βέλγος ηθοποιός Ματίας Σένερτς.



Σε σενάριο Γουίλ Τρέισι, η νέα περιορισμένη σε επεισόδια σειρά «αφηγείται τα γεγονότα που διαδραματίζονται κατά τη διάρκεια ενός έτους μέσα στα τείχη του παλατιού ενός σύγχρονου αυταρχικού καθεστώτος σε μία φανταστική χώρα της κεντρικής Ευρώπης, καθώς αρχίζει σιγά σιγά να χάνει τη δύναμη του».



Οι Χιου Γκραντ, Γκιγιόμ Γκαλιέν, Ντάνι Γουέμπ και η Αγγλίδα ηθοποιός Άντρια Ράιζμπορο, συμπληρώνουν το πρωταγωνιστικό καστ της σειράς των έξι επεισοδίων, η οποία είχε αρχικά τον τίτλο «Τhe Palace».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

