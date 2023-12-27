Το «Fay's Time» εξασφάλισε 43 ευχές για το Make-A-Wish Ελλάδος

Το "Fay’s Time" και η Φαίη Σκορδά στην τελευταία εορταστική εκπομπή του 2023 εξασφάλισαν, μέσα από τη συχνότητα του ΣΚΑΪ, την εκπλήρωση 43 ευχών παιδιών του Make-A-Wish Ελλάδος



Στις 22 Δεκεμβρίου 2023, νεράιδες και ξωτικά του Make-A-Wish (Κάνε-Μια-Ευχή Ελλάδος) μαζί με οικογένειες παιδιών ευχής πλημμύρισαν με αγάπη και φως το πλατό του Fay’s Time στον ΣΚΑΪ!

Η Φαίη Σκορδά καλωσόρισε τους τηλεθεατές στην τελευταία εκπομπή του χρόνου, που και φέτος ήταν αφιερωμένη στο έργο του οργανισμού.

Σκοπός της εκπομπής ήταν τόσο η ανάδειξη του πολύ σημαντικού ζητήματος της συμπερίληψης των παιδιών με ορατές και αόρατες αναπηρίες, και σε κάποιες περιπτώσεις με παροδικά ή μόνιμα διαφορετική εμφάνιση, όσο και η συγκέντρωση δωρεών προκειμένου να εκπληρωθούν οι 220 ευχές που αυτή τη στιγμή εκκρεμούν, εκ των οποίων οι 102 δεν έχουν ανάδοχο, όπως εξήγησε η Πρόεδρος του οργανισμού, Υβέτ Κοσμετάτου.

Το ποσό που συγκεντρώθηκε αγγίζει τις 205.000€ και το σύνολο των ευχών που θα εκπληρωθούν με το ποσό αυτό αντιστοιχεί σε 43 ευχές παιδιών που πάσχουν από κάποια σοβαρή ασθένεια. Το πλήθος των SMS και των κλήσεων στον 5ψήφιο αριθμό αντιστοιχούν σε 11.689 και προσθέτοντας και τις δωρεές online, το κοινό υιοθέτησε 9 ευχές παιδιών με κάποια σοβαρή ασθένεια. Σημαντική ήταν και η συμβολή των εταιρειών!

Ευχαριστούμε θερμά κάθε έναν ξεχωριστά που αφιέρωσε χρόνο και χρήματα για το έργο του οργανισμού, εταιρείες και ιδιώτες: LA VIE EN ROSE και ειδικά τους Δήμητρα Κατσαφάδου και Νικόλα Μαλακοδήμο, ATTICA BANK, ELITE STROM, ΣΚΑΪ, LALOO COSMETICS, ALLANTON ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΛΛΑΝΤΙΚΩΝ, Δ. ΚΟΜΑΤΑΣ Α.Ε. ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, GEROLYMATOS INTERNATIONAL, BIT DEFENDER και το ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ. Επίσης την ανώνυμη δωρήτρια που υιοθέτησε 2 ευχές.

Η Φαίη Σκορδά, Πρέσβειρα του οργανισμού, δήλωσε μεταξύ άλλων:

«Η σημερινή εκπομπή μας, είναι ο λόγος που αγαπώ τόσο πολύ την τηλεόραση. Εύχομαι να «ζεστάναμε» την καρδιά σας και μόνο αυτό θέλαμε μαζί με την υπέροχη ομάδα μου…»

Ένα μεγάλο ευχαριστώ οφείλουμε επίσης στις μαμάδες που μέσα από αυτή την εκπομπή μας έμαθαν ότι ΟΛΑ τα παιδιά για να είναι ευτυχισμένα χρειάζονται φίλους, πως δεν πρέπει να ξεχνάμε ποτέ να κοιτάζουμε στα μάτια των ανθρώπων, να νοιαζόμαστε για τους άλλους, πως το ουσιαστικό ΜΑΖΙ ξεπερνάει τα πάντα, το κακό απομονώνεται και το καλό θριαμβεύει και πως κάπου εκεί έξω υπάρχουν πραγματικές νεράιδες που με τη νεραϊδόσκονη της αγάπης και της χαράς και της ζωής μπορούν να νικήσουν τα πάντα.

