Το Μυστικό της Κοντέσσας Βαλέραινας, σε σκηνοθεσία Πέτρου Ζούλια στο Κέντρο Πολιτισμού «Ελληνικός Κόσμος»

Το Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού παρουσιάζει από τις 20 Δεκεμβρίου το θεατρικό έργο «Το Μυστικό της Κοντέσσας Βαλέραινας» του Γρηγορίου Ξενόπουλου στο «Θέατρον» του Κέντρου Πολιτισμού «Ελληνικός Κόσμος». Τη σκηνοθεσία του κλασικού ελληνικού έργου, που θεωρείται το αριστούργημα του Γρηγορίου Ξενόπουλου υπογράφει ο Πέτρος Ζούλιας και τον ρόλο της Κοντέσσας Βαλέραινας υποδύεται η διακεκριμένη ηθοποιός Νένα Μεντή. Το έργο διαδραματίζεται στη Ζάκυνθο και αποτελεί τη θεατρική διασκευή ενός μικρού θεατρικού διηγήματος, με τον ομώνυμο τίτλο. Στην άλλοτε αρχοντική οικογένεια των Βαλέρηδων, μόνο η γριά Βαλέραινα γνωρίζει τη συνταγή που γιατρεύει μια αρρώστια των ματιών. Έχει ορκιστεί ότι θα την κρατήσει μυστική και θα παρέχει το φάρμακο αφιλοκερδώς σε όποιον το έχει ανάγκη. Η φτώχεια όμως έρχεται να κλονίσει την οικογένεια και να δοκιμάσει τη στάση των ηρώων απέναντι στο χρήμα και τις ηθικές αξίες.

Παίζουν: Νένα Μεντή, Νίκος Νίκας, Βασιλική Τρουφάκου, Δημήτρης Καπετανάκος, Δημήτρης Αριανούτσος κ.ά.

Παραστάσεις: Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή (εκτός 24/12 και 31/12) 21:00.

Εισιτήρια: VIP: 50€, Ζώνη Α: 40€, Ζώνη Β: 30€, Ζώνη Γ: 25€, Ζώνη Δ: 25€, Πλαϊνές Θέσεις: 14€, Θεωρείο Α: 14€, Θεωρείο Β: 12€. Ισχύουν ειδικές τιμές για Α.Μ.Ε.Α., φοιτητές, νέους έως 26 ετών & ανέργους. Ειδικές τιμές για ομαδικές κρατήσεις (από 20 άτομα και πάνω) και οικογενειακά εισιτήρια. Προπώληση: hellenic-cosmos.gr.

Θέατρον, Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος, Πειραιώς 254, Ταύρος. Τηλ: 212 254 0000. Ε: info@hellenic-cosmos.gr

O Theodore παρουσιάζει το ολοκαίνουριο solo project του στο Ωδείο Αθηνών

Ο μουσικοσυνθέτης Theodore την Τετάρτη 20 και την Πέμπτη 21 Δεκεμβρίου εμφανίζεται για πρώτη φορά στον χώρο του Ωδείου Αθηνών, για να παρουσιάσει το ολοκαίνουριο solo project του στη Νέα Σκηνή. Ambient ήχοι, αιθέρια φωνητικά, ξεχωριστός φωτισμός και minimal ατμόσφαιρα. Δύο μοναδικές και ειδικά σχεδιασμένες για τον χώρο του Ωδείου παραστάσεις μέσα στην καρδιά του χειμώνα. Με μοναδική του συντροφιά ένα synth ηχητικό square booth με βάση το πιάνο, ο Theodore θα ερμηνεύσει για πρώτη φορά το καινούριο του υλικό, καθώς και διασκευές παλαιότερων κομματιών.

Τετάρτη 20 και Πέμπτη 21 Δεκεμβρίου 2023, 20:30.

Εισιτήρια: Προπώληση: 20€. Ταμείο: 𝟐5€. Προπώληση: more.com.

Ωδείο Αθηνών, Ρηγίλλης & Βασ.Γεωργίου Β΄ 17-19 Αθήνα. Τηλ: 210 72 40 673

Το χρώμα των αφόρητων αισθημάτων: Έκθεση της Αγγελικής Ξυνού στην Αίθουσα Τέχνης Αθηνών

Στην Αίθουσα Τέχνης Αθηνών παρουσιάζεται η τρίτη ατομική έκθεση ζωγραφικής της Αγγελικής Ξυνού με τίτλο: «Το χρώμα των αφόρητων αισθημάτων». Η ισχυρή φαντασία και οι λογοτεχνικές καταβολές της ζωγράφου υφαίνουν μια συνθετική δύναμη και εξπρεσιονιστική γραφή που αποκαλύπτει το θέμα των σκηνών του κόσμου με το δικό της πρωτότυπο τρόπο μέσα από μια σειρά 20 έργων μεγάλων και μικρότερων διαστάσεων από λάδια.

Διάρκεια Έκθεσης: 14 Δεκεμβρίου 2023 έως 13 Ιανουαρίου 2024.

Ωράριο: Τρi/Τετ/Πέμ/Παρ/Σάβ: 11:00–14:30. Τρίτη/Τετάρτη/Πέμπτη/Παρασκευή: 18:00 – 21:00

Αίθουσα Τέχνης Αθηνών Γλύκωνος 4, Δεξαμενή Κολωνάκι, Αθήνα. Τηλ: +30 210 7213938. Ε: info@athensartgallery.gr | https://www.athensartgallery.gr

Διαβάστε περισσότερα στο monopoli.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.