Αναστάσιος Ράμμος - Τάσος για τους φίλους του- κάθισε στον καναπέ του Στούντιο 4 και μίλησε για τον άνθρωπο πίσω από τα τατουάζ ή τον άνθρωπο "Αν με δεις να κλαίω" (την πιο μεγάλη του επιτυχία).

Ο τραγουδιστής μίλησε για τους εθισμούς του, τα προβλήματα που αντιμετώπισε και πώς άλλαξε ενώ στο τέλος αποκάλυψε ότι έχει κόψει και το τσιγάρο.

Για το πώς αποφάσισε να ανοιχτεί και να κοινοποιήσει στον κόσμο το πρόβλημά του είπε:

«Επικοινωνώ τα προβλήματα γιατί έτσι είμαι σαν άνθρωπος, δεν κρύβω πράγματα. Δεν ξέρω αν με βοήθησε απέναντι στον κόσμο, στο μέσα μου πάντως με βοήθησε. Όταν είσαι καθαρός απέναντι και στον εαυτό σου δεν έχεις να φοβηθείς τίποτα.

Τη μαύρη περίοδο της ζωής μου όταν ήμουν μόνος μου με τα συναισθήματά μου οι γύρω μου δεν ήξεραν πώς περνούσα. Περίπου πριν από 10 χρόνια ήταν αυτό. Είναι κάτι που δουλεύω καθημερινά, ξεπερνιέται και πλέον δεν είμαι μόνος. Δηλητηριαζόμουν μέσα μου και δεν ήξερα ότι έχω πρόβλημα. Το να νομίζω ότι έχω τον έλεγχο σε οτιδήποτε είναι τεράστιο λα΄θος. Στη δική μου περίπτωση έφτασα σε πνευματικό και συναισθηματικό πάτο, κατάλαβα ότι δεν πάει άλλο και πρέπει να κάνω κάτι για τον εαυτό μου.

Ξύπνησα ένα πρωί και είπα ότι δεν πάει άλλο. Οραματιζόμουν ότι κάποια στιγμή θα κάνω κάτι. Η αγάπη μου για τη μουσική με έκανε να συνέλθω.

Τον τελευταίο 1,5 χρόνο μένω σε δικό μου σπίτι. Μέχρι τότε ήμουν σαν τους τσιγγάνους, από δω κι από κει. Ήμουν σαν τον Τζόνι Ντεπ στο Σοκολά. Ήταν μια εμπειρία που πέρασε. Αυτή τη στιγμή είμαι στο δικό μου σπίτι με τη σύντροφό μου. Το νέο μου ταξίδι περιλαμβάνει άλλες αξίες και νέους ανθρώπους, συμπεριλαμβάνει ανθρώπους νηφάλιους, πλήρη αποχή, περιλαμβάνει πολύ Θεό. Κάπου τον έχασα τον δρόμο μου. Περιλαμβάνει μια ανώτερη δύναμη που είναι εκεί για μένα, περιλαμβάνει επιτυχία, γαλήνη και αγάπη πολλή κυρίως από τον εαυτό μου, τη σύντροφό μου και την οικογένειά μου. Το κατάφερα με πολύ γράψιμο. Στην αρχή πρέπει να έχεις μια αποδοχή, μια συγχώρεση στον εαυτό σου. Δεν είμαι ακόμα έτοιμος να ζητήσω συγγνώμες και να κάνω επανορθώσεις. Συγχωρώ και δεν ξεχνάω και συνεχίζω να ζω.

Επαγγελματικά έχω αλλάξει στον τρόπο που γράφω. Έγραφα πιο πολύ για σκοτάδι και δαίμονες. Τώρα μπορεί να βγαίνουν σε πιο μικρή συχνότητα τα τραγούδια αλλά πολύ καλής ποιότητας.

Εθισμός υπα΄ρχει παντού, εθιστικές συμπεριφορές υπάρχουν και χωρίς τις ουσίες. Το θέμα είναι πώς εγώ αντιμετωπίζω την κατάσταση. Μαθαίνω να ζω. Είναι σαν συναισθηματικά να είμαι 13 χρονών και μαθαίνω. Το κορίτσι μου, η Εφάρα, είναι βράχος. Θέλω να κάνουμε οικογένεια. Φαντάζομαι να γελάμε, μεγάλα γλέντια στις γιορτές, ταξίδια.

Καθημερινά γνωρίζω ότι είμαι πάρα πολύ μικρός σε σχέση με αυτό που νόμιζα. Είμαι ένας άνθρωπος, καθημερινός, που έχει αγάπη για τη μουσική».

Μάλιστα καθώς η συνέντευξη τελείωνε ο τραγουδιστής και συνθέτης αποκάλυψε ότι δεν έχει social τον τελευταίο 1,5 χρόνο και έδειξε στην κάμερα το κινητό παλιάς τεχνολογίας που έχει και δεν έχει καν ίντερνετ.

