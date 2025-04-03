Η Πάτι Σμιθ τραγούδησε σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας στη Νέα Υόρκη στο πλαίσιο προσπάθειας να αποτραπεί η μετατροπή πάρκου στο κέντρο της πόλης σε περιοχή με οικονομικά προσιτές κατοικίες.

Ο κήπος με γλυπτά στη συνοικία Νολίτα του Μανχάταν, Elizabeth Street Garden, υπήρξε εδώ και καιρό ένας κοινοτικός χώρος συγκέντρωσης για καλλιτέχνες και κατοίκους της πόλης.

Ωστόσο, η δημοτική αρχή - η οποία κατέχει τη γη - ανακοίνωσε σχέδια για τη μετατροπή του πάρκου σε μια «αστική όαση», κίνηση κατά της οποίας τάχθηκαν ινδάλματα του Σόχο, στο Μανχάταν όπως η Πάτι Σμιθ, ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο και ο Μάρτιν Σκορσέζε.

Την Τρίτη πραγματοποιήθηκε συγκέντρωση κατοίκων που προσπαθούν να διασώσουν το πάρκο με την Πάτι Σμιθ να ερμηνεύει τραγούδια της, μεταξύ άλλων το «Peaceable Kingdom».

«Το πάρκο είναι ένα εντελώς μοναδικό δημόσιο καταφύγιο, όπου η τέχνη, η φύση, η λογοτεχνία και ο ακτιβισμός κατοικούν ειρηνικά», έγραψε η Πάτι Σμιθ σε επιστολή της τον Αυγούστου 2024 προς τον δήμαρχο της Νέας Υόρκης, Έρικ Άνταμς που ασκεί πίεση για την ανέγερση κατοικιών στην περιοχή. «Έχω το προνόμιο να διαβάζω ποίηση και να τραγουδώ στις γαλήνιες αλλά εορταστικές συγκεντρώσεις στον πάρκο, στις οποίες παρευρίσκονται άνθρωποι όλων των ηλικιών, φίλοι και γείτονες, τουρίστες με τα παιδιά τους» πρόσθεσε η Αμερικανίδα τραγουδοποιός και ποιήτρια.

Η Πάτι Σμιθ αναγνώρισε τις καλοπροαίρετες προθέσεις της δημοτικής αρχής για τον χώρο τονίζοντας ότι «η προσιτή στέγαση και οι χώροι πρασίνου είναι και τα δύο βασικά περιουσιακά στοιχεία».

Πηγή: skai.gr

