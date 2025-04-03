«Όπου Υπάρχει Ελλάδα»: Απευθείας σύνδεση με την Κοζάνη- Σήμερα στις 14.45, στον ΣΚΑΪ - Trailer

Το «Όπου Υπάρχει Ελλάδα» επισκέπτεται την Κοζάνη. Η Ευλαμπία Ρέβη και ο Γιώργος Κουρδής, σήμερα Πέμπτη 3 Απριλίου στις 14.45, βγαίνουν ζωντανά από την πρωτεύουσα του ομώνυμου νομού και μαζί τους μαθαίνουμε τον τόπο, την πλούσια τοπική παράδοση, αλλά και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι της περιοχής.

Δείτε το trailer:

Μια απίστευτη ιστορία ομηρείας κατοίκων πραγματοποιείται στην Ποντοκώμη Κοζάνης. Η απόφαση για αναγκαστική απαλλοτρίωση του χωριού προκειμένου να αξιοποιηθούν τα λιγνιτικά αποθέματα της περιοχής, το οδήγησε σε μαρασμό. Απέμειναν λίγοι άνθρωποι, δίχως σχολεία και υπηρεσίες. Δεκαπέντε χρόνια μετά, η μετεγκατάσταση του χωριού στον νέο οικισμό δεν έχει προχωρήσει.

Στον Βελβεντό Κοζάνης, η ομορφιά έχει το πρόσωπο και τη φωνή των παιδιών που έφτιαξαν τη δική τους εφημερίδα και έγιναν σπουδαίοι εφημεριδοπώλες. Η «Λάβα» τους, με ποικίλα θέματα, δημιουργήθηκε εξ’ ολοκλήρου από τους μαθητές, στο πλαίσιο δραστηριοτήτων της Δημοτικής Βιβλιοθήκης.

Οι «Τρεχαλάκηδες» στα μαγικά Σέρβια εμπνέουν όχι μόνον τον ντόπιο πληθυσμό που τους ακολουθεί στους δρομικούς αγώνες μέσα στη φύση αλλά και την τέχνη. Ένα ντοκιμαντέρ που γυρίστηκε γι’ αυτούς ταξιδεύει το μήνυμά τους.

Δυνατές συγκινήσεις δίνει ο μηχανοκίνητος αθλητισμός στον Βελβεντό. Αυτοκίνητα… που εντυπωσιάζουν όταν ο οδηγός τους τραβήξει χειρόφρενο - πάντα με ασφάλεια και σε ελεγχόμενο χώρο. Ποια είναι τα μυστικά για μια συναρπαστική εμπειρία;

