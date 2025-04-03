Λογαριασμός
Αντώνης Ρέμος: Το «έκαψαν» στη συναυλία του στο Ντουμπάι – Ένα VIP πάρτι με εισιτήρια έως 50.000 ευρώ (video)

Ο αγαπημένος καλλιτέχνης ερμήνευσε διαχρονικές επιτυχίες του - και όχι μόνο- παρασύροντας το κοινό που διασκέδασε ρίχνοντας χαρτοπετσέτες στον αέρα

Αντώνης Ρέμος

Ο Αντώνης Ρέμος χάρισε μια αξέχαστη μουσική εμπειρία στους παρευρισκόμενους στη μοναδική συναυλία που έδωσε στο Ντουμπάι, το βράδυ της Τετάρτης, 2 Απριλίου 2025. 

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο πολυτελές εστιατόριο Gal Dubai, το οποίο σερβίρει μεσογειακή και τουρκική κουζίνα, προσφέροντας εντυπωσιακή θέα στο Burj Khalifa, το υψηλότερο κτίριο στον κόσμο. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι η συναυλία συζητήθηκε έντονα τις προηγούμενες ημέρες, καθώς οι τιμές των εισιτηρίων ξεκινούσαν από 500 ευρώ το άτομο, ενώ το VIP τραπέζι έφτανε τις 50.000 ευρώ. Ο Χάρης Σιανίδης, που παρευρέθηκε στη βραδιά, μοιράστηκε στα social media στιγμιότυπα από την εμφάνιση του καλλιτέχνη.

Ο αγαπημένος καλλιτέχνης ερμήνευσε διαχρονικές επιτυχίες του - και όχι μόνο- παρασύροντας το κοινό που διασκέδασε ρίχνοντας χαρτοπετσέτες στον αέρα, σύμφωνα με την ελληνική παράδοση των νυχτερινών κέντρων. Η συναυλία συνοδεύτηκε από εκλεκτές γεύσεις, με το μενού να περιλαμβάνει φρέσκα θαλασσινά και ψάρια.

