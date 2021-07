Λονδίνο: Θανάσης Γκαβός



Ανακοινώθηκαν τα Βραβεία Οδυσσέας (Odysseus Awards) και τα Βραβεία Cosmocinema (Cosmocinema Awards) του Φεστιβάλ Ελληνικού Κινηματογράφου Λονδίνου 2021 που διεξήχθη διαδικτυακά λόγω της πανδημίας.



Το Φεστιβάλ Ελληνικού Κινηματογράφου Λονδίνου (London Greek Film Festival) με τη νέα του υβριδική μορφή (διαδικτυακή και με κανονικές προβολές και δράσεις) θα συνεχίζεται πλέον σε διάφορα επίπεδα κατά τη διάρκεια του χρόνου, με σκοπό να υπάρχουν εκδηλώσεις τόσο στο Λονδίνο, όσο και στην Ελλάδα, και βέβαια διαδικτυακές δράσεις.



Όλα τα βραβεία, καθώς και οι τιμητικές μνείες και οι finalist, αναφέρονται στην ιστοσελίδα του φεστιβάλ www.londongreekfilmfestival.com/lgffawards2021.htm



Ανάμεσα στις ταινίες και τα σενάρια που βραβεύτηκαν είναι (σσ: όπως συμμετείχαν στην αγγλική):

Best Documentary 1st Award

The Enigma of Keros. Dir. by Kostas Machairas. Greece. 2020.



Best Director (Documentaries)

Kostas Machairas

The Enigma of Keros. Dir. by Kostas Machairas. Greece. 2020.



Best Director (Short Fiction Films)

Antonis Morgan Konstantoudakis

Wolves. Dir. by Antonis Morgan Konstantoudakis. Greece. 2021.



Best Actor

Yorgos Karamihos

Flik Flok. Dir. by Angeliki Pardalidou. Greece. 2021.



Best Actress

Lena Papaligoura & Lina Fountoglou

Wolves. Dir. by Antonis Morgan Konstantoudakis. Greece. 2021.



Το φεστιβάλ χαιρέτισε ο Γενικός Γραμματέας Απόδημου Ελληνισμού και Δημόσιας Διπλωματίας του Υπουργείου Εξωτερικών Ιωάννης Χρυσουλάκης, ο οποίος ανέφερε μεταξύ άλλων πως «το Φεστιβάλ Ελληνικού Κινηματογράφου του Λονδίνου καινοτόμο, εναλλακτικό, προοδευτικό και δημιουργικό όπως έχει χαρακτηριστεί, συνεχίζει να στοχεύει στη διεθνή προβολή της ελληνικής κινηματογραφικής παραγωγής. Ένας στόχος που έρχεται να συναντήσει και να συμβαδίσει με τη δική μας βασική επιδίωξη στη Γενική Γραμματεία Απόδημου Ελληνισμού και Δημόσιας Διπλωματίας, που δεν είναι άλλη από την προβολή της εικόνας της Ελλάδας στη διεθνή κοινή γνώμη μέσα και από την προβολή και τη διάχυση της σύγχρονης καλλιτεχνικής μας δημιουργίας, εν προκειμένω της σύγχρονης κινηματογραφικής και οπτικοακουστικής παραγωγής».



Τιμητικό Βραβείο εκτός συναγωνισμού έλαβε η ταινία «σε γνωρίζω από την όψη - 200 ΧΡΟΝΙΑ ΕΛΛΑΔΑ» (Ντοκιμαντέρ από την Επιτροπή «Ελλάδα 2021»). Η κα Γιάννα Αγγελοπούλου-Δασκαλάκη, Πρόεδρος της Επιτροπής «Ελλάδα 2021», ανέφερε στον χαιρετισμό αποδοχής του Βραβείου: «Με μεγάλη τιμή και χαρά η Επιτροπή Ελλάδα 2021 και οι συντελεστές της ταινίας «"σε γνωρίζω από την όψη" 200 ΧΡΟΝΙΑ ΕΛΛΑΔΑ», αποδεχόμαστε την τιμητική βράβευση από το Φεστιβάλ Ελληνικού Κινηματογράφου Λονδίνου. Αποτελεί μεγάλη τιμή για εμάς η συμπερίληψη του ντοκιμαντέρ μας σε ένα καταξιωμένο κινηματογραφικό θεσμό όπως το Φεστιβάλ Ελληνικού Κινηματογράφου Λονδίνου, το οποίο εδώ και χρόνια αναδεικνύει και προβάλλει την ελληνική καλλιτεχνική δημιουργία στο κοινό του Ηνωμένου Βασιλείου. Η συμβολή του Φεστιβάλ στην μεγάλη γιορτή του Ελληνισμού είναι καθοριστική, καθώς με την προβολή της ταινίας υπενθυμίζει στη διεθνή κοινότητα τη σημασία του Αγώνα της Ελλάδας για Ελευθερία και Ανεξαρτησία, και προβάλει την πορεία και την ιστορία της Ελλάδας και των Ελλήνων τα 200 αυτά χρόνια μετά την Επανάσταση. Σας ευχαριστούμε θερμά για την υποστήριξη του έργου της Επιτροπής και την προβολή του ντοκιμαντέρ και βεβαίως για αυτό το βραβείο, το οποίο ανήκει σε όλους όσοι συνέβαλαν στην πραγματοποίησή του.»



Τα Βραβεία Οδυσσέας (Odysseus Awards) προσφέρονται από το Φεστιβάλ Ελληνικού Κινηματογράφου Λονδίνου από το 2008. Ταυτόχρονα, τα Βραβεία Cosmocinema (Cosmocinema Festival) που είναι από το 2018 κάτω από την ομπρέλα του Φεστιβάλ Ελληνικού Κινηματογράφου Λονδίνου, ενσωματώνονται σταδιακά στον κορμό του Ελληνικού φεστιβάλ.



Το Φεστιβάλ Ελληνικού Κινηματογράφου Λονδίνου, δέχεται συμμετοχές από Έλληνες και ξένους δημιουργούς, από όλο τον κόσμο.



Ιδρυτής και καλλιτεχνικός διευθυντής του φεστιβάλ είναι ο σκηνοθέτης Χρήστος Προσύλης.



