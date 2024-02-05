Πρεμιέρα του 7ου κύκλου του My Style Rocks, με νικήτριες της ημέρας την Αγάπη και την Αμίνα

Εννέα νέες διαγωνιζόμενες άρχισαν το ταξίδι τους στο διαγωνισμό μόδας, με στόχο να αναδειχθούν νικήτριες, να κάνουν styling και να μάθουν όσα περισσότερα γίνεται.

Η Κατερίνα Καραβάτου καλωσόρισε τους τηλεθεατές του 7ου κύκλου του My Style Rocks, ενώ παρουσίασε και τους κριτές.

Εκείνες που τα κατάφεραν καλύτερα, την πρώτη μέρα της 7ης σεζόν του My Style Rocks ήταν η Αμίνα και η Αγάπη.

Το διαγωνιστικό μέρος άνοιξε η Αμίνα. «Για πρώτη μέρα είσαι πολύ ωραία», είπε ο Στέλιος Κουδουνάρης.

Η Έβελυν Καζαντζόγλου είπε στη Ζέτα πως περιμένουν πολλά από εκείνη.

Η Κατερίνα Καραβάτου σχολίασε τις χαμηλές βαθμολογίες της Φωτεινής και αναρωτήθηκε εάν το κάνει επίτηδες.

Η Νικολίνα σχολίασε τη βαθμολογία της και δήλωσε πως περίμενε μεγαλύτερη βαθμολογία, τουλάχιστον από κάποια κορίτσια.

Και η Αγάπη αναφέρθηκε στους βαθμούς της και είπε χαρακτηριστικά: «πιστεύω ότι αυτό που τους χαλάει είναι οι βαθμοί μου».

Η πρώτη κόντρα ήταν γεγονός ανάμεσα στην Αμίνα και την Ελισσάβετ, όπου η μία διέψευσε την άλλη.

Δείτε την πασαρέλα των κοριτσιών:

